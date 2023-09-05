Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 9534 про відновлення декларування.

Разом з тим, депутати провалили голосування за поправку, яка передбачала відновлення публічного доступу до Реєстру декларацій. Тож, знати, чи подав певний депутат, чиновник, суддя чи інший суб’єкт декларацію, будуть лише НАЗК та уповноважені суб’єкти.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія поспішив заспокоїти громадськість, вказавши, що окремі суб’єкти декларування можуть попросити НАЗК відкрити їх декларації.

«Сьогодні парламент проголосував за відновлення декларування - 329 голосів у форматі, прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами.



Але окрім міжнародних партнерів в нас є громадянське суспільство, яке незадоволене тим, що за замовчуванням, реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК та не є доступним для будь-кого.



Тут є запобіжники.



1. Через рік автоматично весь реєстр буде відкритим як і раніше.



2. Ми зробили норму, згідно з якою декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для перевіряючих органів.



Ми з керівництвом парламенту будемо перші подавати такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта.



P.S. Нагадую, що норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування. Це ніяк не заважає уповноваженим перевіряючим органам виконувати свою роботу», - зазначив він.

Нагадаємо, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Крім того, законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

Автор: Наталя Мамченко

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