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  1. В Україні

У Києві хочуть карати кафе та ресторани, які працюють у комендантську годину

09:58, 6 вересня 2023
В столиці планують передбачити покарання для закладів громадського харчування, які працюють у комендантську годину.
У Києві хочуть карати кафе та ресторани, які працюють у комендантську годину
Зображення: freepik.com
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У Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення про демонтаж та заборону літніх майданчиків кафе та ресторанів, в об’єктах, які працюють у комендантську годину.

За словами депутата Київради Дмитра Білоцерковця, багато скарг надходять від киян про те, що у столиці є не один і не два заклади, які порушують комендантську годину і продовжують незаконно працювати.

«Місто підтримало ресторанний бізнес, доклавши зусиль щодо продовження роботи ресторанів до 23:00. І ресторани вже працюють до цього часу. Пізніше – комендантська година. Такі правила. І буде справедливим, якщо вони стосуватимуться всіх закладів. І несправедливим, якщо хтось вважатиме себе кращим за інших. Покарання для недоброчесних закладів, які порушують правила воєнного стану, має бути жорстким», – розповів Дмитро Білоцерковець.

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