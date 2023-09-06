В Киеве хотят наказывать кафе и рестораны, работающие в комендантский час

В столице планируют предусмотреть наказание для заведений общественного питания, которые работают в комендантский час.

Изображение: freepik.com

В Киевском городском совете зарегистрирован проект решения о демонтаже и запрете летних площадок кафе и ресторанов, в объектах, работающих в комендантский час.

По словам депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца, много жалоб поступает от киевлян о том, что в столице есть не одно и не два заведения, которые нарушают комендантский час и продолжают незаконно работать.

«Город поддержал ресторанный бизнес, приложив усилия по продолжению работы ресторанов до 23:00. И рестораны уже работают до этого времени. Позже – комендантский час. Такие правила. И будет справедливым, если они будут касаться всех заведений. И несправедливым, если кто-то будет считать себя лучше других. Наказание для недобродельных заведений, нарушающих правила военного положения, должно быть жестким», – рассказал Дмитрий Белоцерковец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.