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Давид Арахамія про закритий публічний доступ до Реєстру декларацій: в індивідуальному порядку попросимо НАЗК оприлюднити наші декларації

Давид Арахамія заспокоїв громадськість стосовно закритого для публічного доступу Реєстру декларацій – будуть просити НАЗК оприлюднити декларації депутатів в індивідуальному порядку.

Верховна Рада прийняла закон про автоматичне притягнення чиновників до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій

Ухвалено закон про притягнення до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій в автоматичному режимі.

Верховна Рада відновила електронне декларування чиновників, але декларації не будуть публічними

Верховна Рада проголосувала закон про відновлення декларування.

Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

  1. В Україні

Україна буде готова до членства в ЄС у найближчі 2 роки, а до НАТО – ще раніше, — Стефанішина

18:34, 5 вересня 2023
Перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення рішення щодо членства в ЄС, проте Україні достатньо 2 роки, — Стефанішина.
Україна буде готова до членства в ЄС у найближчі 2 роки, а до НАТО – ще раніше, — Стефанішина
Джерело фото: РБК-Україна
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Україна буде готова вступити до членства в ЄС через два роки, а у у Північноатлантичний альянс – ще раніше, – заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Голосу Америки.

Відповідаючи на заяву президента Євроради Шарля Мішеля щодо необхідності підготовки блоку до розширення до 2030 року, Олена Стефанішина заявила, що це не означає, ніби Україні доведеться чекати ще 7 років на свій вступ.

За її словами, Україна має змогу:

  • успішно провести перемовини;
  • виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів;
  • створити умови для відновлення української економіки, що дозволить стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

«Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі у найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення», – зазначила посадовиця.

Крім того, за словами Стефанішиної, вступ до НАТО може бути набагато ближчим за цей термін.

«Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору», – додала віцепрем'єр-міністрка.

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