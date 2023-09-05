Україна буде готова до членства в ЄС у найближчі 2 роки, а до НАТО – ще раніше, — Стефанішина

Перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення рішення щодо членства в ЄС, проте Україні достатньо 2 роки, — Стефанішина.

Джерело фото: РБК-Україна

Україна буде готова вступити до членства в ЄС через два роки, а у у Північноатлантичний альянс – ще раніше, – заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Голосу Америки.

Відповідаючи на заяву президента Євроради Шарля Мішеля щодо необхідності підготовки блоку до розширення до 2030 року, Олена Стефанішина заявила, що це не означає, ніби Україні доведеться чекати ще 7 років на свій вступ.

За її словами, Україна має змогу:

успішно провести перемовини;

виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів;

створити умови для відновлення української економіки, що дозволить стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

«Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі у найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення», – зазначила посадовиця.

Крім того, за словами Стефанішиної, вступ до НАТО може бути набагато ближчим за цей термін.

«Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору», – додала віцепрем'єр-міністрка.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.