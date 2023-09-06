Кошти від міжнародних партнерів на покриття витрат службового відрядження не підлягатимуть декларуванню

У новому законі про відновлення декларування пропонується звільнити від декларування доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо воно здійснюється за рахунок міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора заходу.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування. Наразі фінальна редакція ще невідома, втім у редакції до другого читання, яку схвалив Комітет, законопроект про відновлення декларування 9534 передбачає полегшення для посадовців в частині прийняття коштів, які надали міжнародні партнери на компенсацію їх витрат на відрядження.

Так, у законі пропонується встановити, що не підлягають декларуванню доходи у вигляді коштів, одержаних як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження відповідно до пункту 3 ч. 2 статті 23 Закону про запобігання корупції.

А саме, якщо таке відшкодування або покриття витрат здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, коштів міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора (співорганізатора) заходу, для участі в якому особа перебуває у службовому відрядженні.

Відповідно, при цьому депутати пропонують не поширювати обмеження щодо вартості подарунків на подарунки, які одержуються як відшкодування або покриття витрат на службове відрядження, якщо таке відшкодування або покриття витрат здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, коштів міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора (співорганізатора) заходу, для участі в якому особа перебуває у службовому відрядженні.

Також в цілому змінюється норма статті 23 закону стосовно прийняття дарунків. Нагадаємо, зараз чиновники можуть приймати подарунки, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Відповідно до змін особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому прийнято подарунки.

Також спрощується норма стосовно конфлікту інтересів між дарувальником та обдарованим – встановлюється 3-річний «строк давності» з часу отримання подарунку. Наразі у законі будь-який строк відсутній.

Так, у законопроекті передбачається, що рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали протягом останніх трьох років подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах реального конфлікту інтересів, і на ці рішення поширюються положення статті 67 (незаконні акти та правочини).

Отже, якщо з часу отримання подарунку минуло вже 3,5 роки, то ці рішення не будуть ставити під сумнів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у редакції до другого читання, підготовленій Комітетом, законопроект передбачає, що особи, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності новим Законом подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року.

Слід зазначити, що законопроект пропонує виключити норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків. Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Крім того, законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

Разом з тим, членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації. Також ми писали, що керівники ВАКС, НАБУ та САП вирішили публічно не розповідати деталі візиту до Вашингтону.

Автор: Наталя Мамченко

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