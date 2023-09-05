В Україні планують повернути податкові перевірки

Податкові перевірки зупинили на час війни, проте Кабмін хоче повернути їх вже з 1 жовтня цього року.

Джерело фото: epravda.com.ua

Під час засідання у вівторок, 5 вересня, Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок», – повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», згідно з якими з 1 жовтня 2023 року буде відновлено проведення документальних (планових та позапланових) податкових перевірок.

Раніше ця діяльність була заборонена на період воєнного чи надзвичайного стану на території України. Проте перевірки під час дії воєнного стану будуть проводитися лише в умовах, які гарантують безпеку.

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