Лакмусовим папірцем стане відновлення електронних декларацій та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб, – посол ЄС про боротьбу з корупцією

Залежить від того, як Україна буде виконувати «домашнє завдання», – Посол ЄС прокоментував перспективи України на шляху до ЄС.

Україна буде в ЄС, але все залежить від того, як вона буде виконувати «домашнє завдання». Про це заявив в інтерв’ю Європейській правді посол Євросоюзу Матті Маасікас, повноваження якого спливають у вересні 2023 року.

Так, він нагадав, що є закони, необхідні для виконання семи рекомендацій ЄС. Зокрема це відновлення декларування активів та коректне визначення політично значущих осіб.

«І коли це буде ухвалене, мої колеги в Брюсселі, переконаний, зможуть позитивно оцінити виконання Україною семи рекомендацій і рекомендувати країнам-членам почати переговори з Україною», - зазначив Матті Маасікас.

За його словами, відновлення електронних декларацій посадовців та ухвалення закону з новим визначенням політично значущих осіб буде «лакмусовим папірцем», що демонструватиме «рішучість політичного класу, прагнення політиків справді боротися з корупцією».

При цьому Матті Маасікас зазначив, що «категоричної вимоги» стосовно публічності декларацій «немає».

«Ми розуміємо особливу ситуацію, ми розуміємо, що під час повномасштабної війни мають бути обмеження, і протягом усього цього процесу ми дуже відкрито обговорюємо з українськими партнерами, як знайти тут компроміс», зазначив він.

Також він заявив, що «насправді непогано, що ви ставите собі цілі, якісь дати».

Нагадаємо, що незабаром новим послом Євросоюзу в Україні стане Катаріна Матернова, представниця Словаччини, яка останні роки працювала в структурах ЄС.

Раніше вони висловила думку, що якщо Україна швидко виконає «сім пріоритетних завдань», то це «посилить враження світу, що в Україні держава продовжує функціонувати, уряд у широкому сенсі лишається дієвим».

«Ми визнали вас кандидатом із розумінням того, що ви самі виконаєте ці сім кроків. І це показник рівня довіри у наших відносинах. Однак ви маєте їх виконати для будь-якої дискусії про наступні етапи на шляху до членства.

І я дуже рада бачити, що частину з цих кроків ви вже здійснили. Наприклад, призначили главу САП, призначили членів етичної ради для відбору суддів, кроки із втілення антиолігархічного закону, а також щодо базового закону про національні меншин», заявила майбутній посол в інтерв’ю ЄП.

Разом з тим, за її словами, так звані «переговори» про членство в ЄС насправді не є переговорами.

«Це – процес запровадження в Україні європейських норм, правил, директив і регуляцій, їхнє перенесення в систему українського законодавства.

Так от. Кожен подальший крок у процесі розширення ЄС вимагає одностайної згоди усіх держав-членів. І таких кроків у цьому процесі є багато. Тому це, на превеликий жаль, не спринт, а марафон з великою кількістю блокпостів на цій дорозі. І буде багато перепон на шляху, які вам доведеться розчищати», зазначила вона.

Для того, щоб було ухвалене рішення про початок переговорів про членство, за словами Матернової, «Україні треба буде добре попрацювати над побудовою консенсусу в ЄС з цього приводу».

Автор: Наталя Мамченко

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