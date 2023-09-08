Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Украина будет в ЕС, но все зависит от того, как она будет выполнять домашнее задание. Об этом заявил в интервью Европейской правде посол Евросоюза Матти Маасикас, полномочия которого истекают в сентябре 2023 года.

Так, он напомнил, что есть законы, необходимые для выполнения семи рекомендаций ЕС. В частности, это восстановление декларирования активов и корректное определение политически значимых лиц.

«И когда это будет принято, мои коллеги в Брюсселе, убежден, смогут положительно оценить выполнение Украиной семи рекомендаций и рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной», - отметил Матти Маасикас.

По его словам, возобновление электронных деклараций должностных лиц и принятие закона с новым определением политически значимых лиц будет «лакмусовой бумагой», которая продемонстрирует «решительность политического класса, стремление политиков действительно бороться с коррупцией».

При этом Матти Маасикас отметил, что «категорического требования» относительно публичности деклараций «нет».

«Мы понимаем особую ситуацию, мы понимаем, что во время полномасштабной войны должны быть ограничения, и в течение всего этого процесса мы очень открыто обсуждаем с украинскими партнерами, как найти здесь компромисс», - отметил он.

Также он заявил, что «на самом деле неплохо, что вы ставите себе цели, какие-нибудь даты».

Напомним, что в скором времени новым послом Евросоюза в Украине станет Катарина Матернова, представительница Словакии, которая в последние годы работала в структурах ЕС.

Ранее они выразили мнение, что если Украина быстро выполнит «семь приоритетных задач», то это «усилит впечатление мира, что в Украине государство продолжает функционировать, правительство в широком смысле остается действенным».

«Мы признали вас кандидатом с пониманием того, что вы сами выполните эти семь шагов. Это показатель уровня доверия в наших отношениях. Однако вы должны их выполнить для любой дискуссии о следующих этапах на пути к членству.

И я очень рада видеть, что часть этих шагов вы уже совершили. Например, назначили главу САП, назначили членов этического совета для отбора судей, шаги по воплощению антиолигархического закона, а также по базовому закону о национальных меньшинствах», заявила будущий посол в интервью ЕП.

Вместе с тем, по ее словам, так называемые «переговоры» о членстве в ЕС на самом деле не переговоры.

«Это процесс введения в Украине европейских норм, правил, директив и регуляций, их перенос в систему украинского законодательства.

Так вот. Каждый последующий шаг в процессе расширения ЕС требует единого согласия всех государств-членов. И таких шагов в этом процессе много. Поэтому это, к сожалению, не спринт, а марафон с большим количеством блокпостов на этой дороге. И будет много преград на пути, которые вам придется расчищать», – отметила она.

Для того чтобы было принято решение о начале переговоров о членстве, по словам Матерновой, «Украине нужно будет хорошо поработать над построением консенсуса в ЕС по этому поводу».

Автор: Наталья Мамченко

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