Верховний Суд відмовив матері у наданні її дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, - самого факту віднесення міста Сватова до території АТО недостатньо

Верховний Суд підкреслив, що віднесення міста Сватове Луганської області до територій, на яких здійснювалася АТО, без проведення на цій території воєнних дій чи збройних конфліктів, не є достатньою законною підставою чи умовою для надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Матір звернулася до Сватівської райдержадміністрації Луганської області із заявою про надання її дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у зв`язку із тим, що дитина зазнала психологічного насильства внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

РДА відмовлено у наданні відповідного статусу дитині. Відмова обґрунтована тим, що на території м. Сватове Луганської області не відбувалися воєнні дії, збройний конфлікт або тимчасова окупація. Не погоджуючись із таким рішенням відповідача, позивачка звернулась до суду з позовом.

Як зазначили судді Верховного Суду у постанові, під час вирішення цієї справи їм належало дати відповідь на таке питання: чи підлягає надання дитині статусу як постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, якщо вона проживає у населеному пункті, в якому безпосередньо бойові дії не велись, але він включений до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція?

Врешті колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складу Верховного Суду прийшла до висновку, що матері слід відмовити, бо віднесення населеного пункту до територій, на яких здійснювалася антитерористична операція, без проведення воєнних дій чи збройних конфліктів, не є достатньою законною підставою чи умовою для надання дитині такого статусу.

Відповідна позиція висловлена у постанові по справі № 360/3668/18 від 24 січня 2023 року, суддя-доповідач – Наталія Коваленко.

Історія справи

Рішенням Луганського окружного адміністративного суду від 21 січня 2019 року позовні вимоги матері було задоволено. Суд першої інстанції виходив із того, що підставою для надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, є те, що дитина, яка зазнала психологічне насильство, отримане у населеному пункті, віднесеному до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженого розпорядженням Кабміну від 2 грудня 2015 року №1275. При цьому факт отримання психологічного насилля не потребує доведення.

Постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 9 квітня 2019 року рішення Луганського окружного адміністративного суду скасовано та ухвалено нову постанову, якою у задоволенні позову відмовлено. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції виходив із того, що загальновідомим є той факт, що безпосередньо у місті Сватове Луганської області не проводилось воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, а тому надавати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітям, які проживають у місті Сватове, не можна.

Мати звернулася до Верховного Суду. В касаційній скарзі вона зауважила, що апеляційний суд зловживає терміном «загальновідомий факт», визначаючи, що загальновідомим є той факт, що у місті Сватове Луганської області не проводилось воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, а тому надавати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітям, які проживають у м. Сватове неможна.

Єдиним нормативним документом, який визначає перелік населених пунктів на території яких проводиться антитерористична операція є Розпорядження КМУ від 2 грудня 2015 року № 1275-р. До зазначених населених пунктів належить місто Сватове Луганської області.

Крім того, в місті Сватове Луганської області були розміщені об`єднані польові склади ракетно-артилерійського озброєння Сектору «А» Міністерства оборони України, 29 жовтня 2015 року на складах виникла пожежа з подальшою детонацією та розльотом боєприпасів по місту, що призвело до руйнації будівель та інфраструктури. Наслідком цієї трагедії є загибель чотирьох людей - однієї цивільної та трьох військових.

Всі ці обставини є наслідком збройного конфлікту та проведення АТО. Саме внаслідок наведених обставин дитина отримала психологічне насильство, що мала найбільший негативний вплив на стан здоров`я та розвиток дитини.

Таким чином, психологічну травму дитина отримала внаслідок заходів та подій які відбувались в місті Сватове під час збройного конфлікту на сході України та проведення антитерористичної операції.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Право на отримання відповідного статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, зокрема, зазнала психологічного насильства.

У вирішенні питання щодо можливості надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, слід виходити з наявності у дитини статусу внутрішньо переміщеної особи.

Також необхідним є наявність причинно-наслідкового зв`язку між воєнними діями, збройним конфліктом на території населеного пункту, включеного до Переліку, та фактом настання обставин (насильство, каліцтво тощо), які мали негативний вплив на стан здоров`я та розвиток дитини, оскільки, виходячи із поняття дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, то саме внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту така дитина мала зокрема зазнати психологічного насильства.

Факт проживання на території, де не проводились воєнні дії, збройні конфлікти, тимчасова окупація, не може бути підставою для набуття статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Як зазначила колегія суддів ВС, сам по собі факт включення населеного пункту до Переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1275-р, не є підставою визначення зазнання дитиною психологічного насильства на основі положень Порядку № 268 та підставою для надання дитині статусу .

Віднесення населеного пункту до територій, на яких здійснювалася антитерористична операція, без проведення воєнних дій чи збройних конфліктів, не є достатньою законною підставою чи умовою для надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Зважаючи на вищезазначене, колегія суддів КАС ВС погодилася з висновком суду апеляційної інстанції про те, що рішення комісії з питань захисту прав дитини при Сватівській райдержадміністрації від 6 вересня 2018 року № 19/18, яким відмовлено у наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів малолітньому сину позивачки, є правомірним, а тому відсутні підстави для визнання його протиправним та скасування.

Отже, касаційну скаргу матері Верховний Суд залишив без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко

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