Верховный Суд отказал матери в предоставлении ее ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий – самого факта отнесения города Сватово к территории АТО недостаточно

Верховный Суд подчеркнул, что отнесение города Сватово Луганской области к территориям, на которых осуществлялась АТО, без проведения на этой территории военных действий или вооруженных конфликтов, не является достаточным законным основанием или условием для предоставления ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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Мать обратилась в Сватовскую райгосадминистрацию Луганской области с заявлением о предоставлении ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, в связи с тем, что ребенок испытал психологическое насилие в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

РГА отказано в предоставлении соответствующего статуса ребенку. Отказ обоснован тем, что на территории Сватово Луганской области не происходили военные действия, вооруженный конфликт или временная оккупация. Не соглашаясь с решением ответчика, истица обратилась в суд с иском.

Как отметили судьи Верховного Суда в постановлении, при решении этого дела им предстояло дать ответ на такой вопрос: нужно ли предоставлять ребенку статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, если он проживает в населенном пункте, в котором непосредственно боевые действия не велись, но он включен в список населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция?

В результате коллегия судей Кассационного административного суда в состав Верховного Суда пришла к выводу, что матери следует отказать, так как отнесение населенного пункта к территориям, на которых осуществлялась антитеррористическая операция, без проведения военных действий или вооруженных конфликтов, не является достаточным законным основанием или условием для предоставления ребенку такого статуса.

Соответствующая позиция высказана в постановлении по делу №360/3668/18 от 24 января 2023 года, судья-докладчик – Наталья Коваленко.

История дела

Решением Луганского окружного административного суда от 21 января 2019 исковые требования матери были удовлетворены. Суд первой инстанции исходил из того, что основанием для предоставления ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, является то, что ребенок, подвергшийся психологическому насилию, полученному в населенном пункте, отнесенном к перечню населенных пунктов, на территории которых осуществлялся антитеррористическая операция, утвержденному распоряжением Кабмина от 2 декабря 2015 года №1275. При этом факт получения психологического насилия не требует доказывания.

Постановлением Первого апелляционного административного суда от 9 апреля 2019 года решение Луганского окружного административного суда отменено и принято новое постановление, которому в удовлетворении отказано. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что общеизвестен тот факт, что непосредственно в городе Сватово Луганской области не проводилось военных действий, вооруженных конфликтов, временной оккупации, а потому предоставлять статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, детям, проживающим в городе Сватово, нельзя.

Мать обратилась в Верховный суд. В кассационной жалобе она отметила, что апелляционный суд злоупотребляет термином «общеизвестный факт», определяя, что общеизвестен тот факт, что в городе Сватово Луганской области не проводилось военных действий, вооруженных конфликтов, временной оккупации, а потому предоставлять статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, детям, проживающим в г. Сватово нельзя.

Единственным нормативным документом, определяющим перечень населенных пунктов на территории которых проводится антитеррористическая операция, является Распоряжение КМУ от 2 декабря 2015 года № 1275-р. К указанным населенным пунктам относится город Сватово Луганской области.

Кроме того, в городе Сватово Луганской области были размещены объединенные полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения Сектору «А» Министерства обороны Украины, 29 октября 2015 года на складах возник пожар с последующей детонацией и разлетом боеприпасов по городу, что привело к разрушению зданий и инфраструктуры. Следствием этой трагедии является гибель четырех человек – одного гражданского и трех военных.

Все эти обстоятельства являются результатом вооруженного конфликта и проведения АТО. Именно в результате приведенных обстоятельств ребенок получил психологическое насилие, которое имело наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка.

Таким образом, психологическую травму ребенок получил в результате мероприятий и событий, которые происходили в городе Сватово во время вооруженного конфликта на востоке Украины и проведения антитеррористической операции.

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Право на получение соответствующего статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время совершения антитеррористической операции не достигло 18 лет (совершеннолетия), которые в результате военных действий и вооруженных конфликтов, в частности, испытали психологическое насилие.

Решая вопросы о возможности предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, следует исходить из наличия у ребенка статуса внутренне перемещенного лица.

Также необходимо наличие причинно-следственной связи между военными действиями, вооруженным конфликтом на территории населенного пункта, включенного в Перечень, и фактом наступления обстоятельств (насилие, увечье и т.п.), которые оказали негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка, поскольку , исходя из понятия ребенка, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов, то именно в результате военных действий или вооруженного конфликта такой ребенок должен в частности испытать психологическое насилие.

Факт проживания на территории, где не проводились военные действия, вооруженные конфликты, временная оккупация, не может быть основанием для обретения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Как отметила коллегия судей ВС, сам по себе факт включения населенного пункта в Перечень населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2015 г. № 1275-р, не является основанием для определения испытывания ребенком психологического насилия на основе положений Порядка №268 и основанием для придания ребенку соответствующего статуса.

Отнесение населенного пункта к территориям, на которых осуществлялась антитеррористическая операция, без проведения военных действий или вооруженных конфликтов, не является достаточным законным основанием или условием для предоставления ребенку статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Учитывая вышесказанное, коллегия судей КАС ВС согласилась с выводом суда апелляционной инстанции о том, что решение комиссии по защите прав ребенка при Сватовской райгосадминистрации от 6 сентября 2018 года № 19/18, которым отказано в предоставлении статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов малолетнему сыну истицы, правомерным, а потому отсутствуют основания признания его противоправным и отмены.

Следовательно, кассационную жалобу матери Верховный Суд оставил без удовлетворения.

Автор: Наталья Мамченко

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