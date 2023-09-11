Клименко сообщил, сколько заявок подали украинцы на получение разрешений на оружие

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что за неполные три месяца работы Единого государственного реестра оружия было получено более 57 тысяч заявлений на получение разных видов разрешений.
По его словам, с Единым государственным реестром оружия усиливается контроль за обращением оружия и существенно упрощается процесс его оформления.
«За неполные три месяца работы мы получили более 57 тысяч заявлений на получение разных видов разрешений. В «Едином окне гражданина» авторизовалось более 30 тысяч пользователей», – сказал он.
Также он добавил, что запуск реестра, четкий учет оружия и контроль за его оборотом является важной частью мер безопасности.
«Каждая единица оружия должна быть учтена и зарегистрирована», - резюмировал Клименко.
Также в МВД рассказали, что будет с оружием, выданным гражданским в первые дни полномасштабной войны.
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