Клименко повідомив, скільки заявок подали українці на отримання дозволів на зброю

Українці подали десятки тисяч заяв на отримання різних видів дозволів.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що за неповні три місяці роботи Єдиного державного реєстру зброї було отримано понад 57 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів.

За його словами, з Єдиним державним реєстром зброї посилюється контроль за обігом зброї та суттєво спрощується процес її оформлення.

«За неповні три місяці роботи ми отримали понад 57 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів. В «Єдиному вікні громадянина» авторизувалося більш як 30 тисяч користувачів», - сказав він.

Також він додав, що запуск реєстру, чіткий облік зброї та контроль за її обігом є важливою частиною безпекових заходів.

«Кожна одиниця зброї має бути облікованою і зареєстрованою», - резюмував Клименко.

Також у МВС розповіли, що буде зі зброєю, яку видали цивільним у перші дні повномасштабної війни.

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