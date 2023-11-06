Стало відомо, який курс долара на 2024 рік закладено у фінальну редакцію Бюджету

Кабмін оприлюднив фінальні розрахунки стосовно Бюджету на 2024 рік, зокрема стосовно закладеного обмінного курсу долара США в наступному році.

Кабмін у 2024 році прогнозує середній обмінний курс за долар США 40,7 грн. Це випливає з документів, доданих до доопрацьованої редакції проекту Закону про Державний бюджет на 2024 рік. На кінець звітного періоду прогнозується курс у 42,1 грн за долар.

Це поліпшений прогноз, адже до першого читання законопроекту про Держбюджет на 2024 рік №10000 Уряд припускав, що курс в наступному році складатиме 41,4 грн за долар США, а на кінець звітного періоду – 44,2 грн за долар США.

Нагадаємо, курс, закладений у бюджеті, як зазначили раніше у НБУ, це розрахунковий показник, який, як правило, відрізняється від фактичної динаміки курсу.

Отже, Мінфін зазначає, що при доопрацюванні показників проекту Державного бюджету на 2024 рік до другого читання було враховано уточнені основні прогнозні макропоказники та окремі припущення, надіслані листом Міністерства економіки України від 24 жовтня 2023 року.

Як і у очікуваннях на 2023 рік, так і у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8 відсотка до 9,7 відсотка (у розрахунку грудень до грудня минулого року). Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. США до другого читання порівняно з 41,4 грн за дол. США у попередньому прогнозі.

На фоні уточнення прогнозу темпів зростання реального ВВП та нижчого дефлятору ВВП (13 відсотків у новому прогнозі порівняно з 17 відсотками у попередньому) прогноз обсягу номінального ВВП було змінено в бік зменшення до 7 643 млрд грн («мінус» 181,8 млрд грн порівняно із прогнозом на перше читання).

За методом кінцевого використання рушіями зростання ВВП у 2024 році залишатимуться споживання домогосподарств (на фоні зростання реальної заробітної плати та повернення громадян із-за кордону – враховано припущення щодо чистого сальдо повернення мігрантів у 2024 році у 1,5 млн громадян), зростання валового нагромадження основного капіталу (на фоні необхідності відновлення енергетичної, транспортної та виробничої інфраструктури, а також, враховуючи продовження військових дій, нарощування обсягів виробництва та імпорту озброєння) та відновлення реального зростання експорту. Разом з тим, в цілому зовнішній сектор справлятиме все ще негативний впив на зростання ВВП і у наступному році – реальне зростання імпорту буде вищим, що пояснюється значним рівнем внутрішнього попиту за всіма його складовими, зокрема у секторі оборони та безпеки, за обмеженого внутрішнього виробництва.

Перерахунок прогнозу номінального ВВП викликав необхідність уточнення компонентів ВВП за методом доходів, зокрема прибутку прибуткових підприємств. Так, прибутки прибуткових підприємств у 2024 році, хоча і уточнені у бік зменшення порівняно з попереднім прогнозом (менше на 40,8 млрд грн), зростатимуть у порівнянні з 2023 роком в умовах економічного зростання, збільшення цін виробників та незначної девальвації гривні.

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців також зростатиме у 2024 році порівняно з 2023 роком – до 2 346,3 млрд грн (на 288,5 млрд грн вище, ніж було враховано на перше читання, головним чином за рахунок уточнення припущень щодо грошового забезпечення військовослужбовців).

Враховуючи меншу споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати збільшено з «плюс» 6 відсотків до «плюс» 8,5 відсотка. При цьому прогноз рівня безробіття скориговано до 18,7 відсотка. Уточнений прогноз враховує дещо меншу номінальну середньомісячну заробітну плату - 21 809 грн (до другого читання) порівняно з 21 852 грн (на перше читання), що пояснюється зменшенням очікувань щодо інфляції та динамікою виробництва.

Суттєво скориговано показники зовнішньої торгівлі. Обсяги експорту товарів і послуг в уточненому прогнозі очікуються на 5,6 млрд дол. США меншими за ті, що було наведено у попередньому прогнозі з тих самих причин, що були і під час коригування очікувань 2023 року, тоді як прогноз збільшення імпорту товарів і послуг змінено у бік підвищення на 9,7 млрд дол. США саме через зміну припущень щодо тривалості та інтенсивності воєнних дій на території України, а також міграційних процесів.

«В умовах високодинамічної та непередбачуваної ситуації у сфері національної та регіональної безпеки, інтенсивності зміни воєнної ситуації, можливості виникнення нових шоків прогнозні макропоказники на 2024 рік можуть бути уточнені як у бік покращення, так і у бік погіршення», - підсумували у Мінфіні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення на суди.

Автор: Наталя Мамченко

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