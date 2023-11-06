Стало известно, какой курс доллара на 2024 год заложен в финальную редакцию Бюджета

Кабмин обнародовал финальные расчеты по Бюджету на 2024 год, в частности, по заложенному обменному курсу доллара США в следующем году.

Кабмин в 2024 году прогнозирует средний обменный курс за доллар США 40,7 грн. Это следует из документов, прилагающихся к доработанной редакции проекта Закона о Государственном бюджете на 2024 год. К концу отчетного периода прогнозируется курс в 42,1 грн за доллар.

Это улучшенный прогноз, ведь к первому чтению законопроекта о Госбюджете на 2024 год №10000 правительство предполагало, что курс в следующем году будет составлять 41,4 грн за доллар США, а на конец отчетного периода – 44,2 грн за доллар США.

Напомним, курс, заложенный в бюджете, как отметили ранее в НБУ, это расчетный показатель, как правило, отличающийся от фактической динамики курса.

Следовательно, Минфин отмечает, что при доработке показателей проекта Государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению были учтены основные прогнозные макропоказатели и отдельные предположения, присланные письмом Министерства экономики Украины от 24 октября 2023 года.

Как и в ожиданиях на 2023 год, так и в прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8 до 9,7 процента (в расчете декабрь к декабрю прошлого года). Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны – в среднем за год 40,7 грн доллар США ко второму чтению по сравнению с 41,4 грн за доллар США в предварительном прогнозе.

На фоне уточнения прогноза темпов роста реального ВВП и низшего дефлятора ВВП (13 процентов в новом прогнозе по сравнению с 17 процентами в предыдущем) прогноз объема номинального ВВП был изменен в сторону уменьшения до 7 643 млрд грн («минус» 181,8 млрд грн по сравнению с прогнозом на первое чтение).

По методу конечного использования двигателями роста ВВП в 2024 году будут оставаться потребление домохозяйств (на фоне роста реальной заработной платы и возвращения граждан из-за рубежа – учтено предположение о чистом сальдо возвращения мигрантов в 2024 году в 1,5 млн граждан), рост валового накопления основного капитала (на фоне необходимости восстановления энергетической, транспортной и производственной инфраструктуры, а также, учитывая продолжение военных действий, наращивание объемов производства и импорта вооружения) и восстановление реального роста экспорта. Вместе с тем, в целом внешний сектор будет оказывать все еще негативное влияние на рост ВВП и в следующем году – реальный рост импорта будет выше, что объясняется значительным уровнем внутреннего спроса по всем его составляющим, в частности в секторе обороны и безопасности, при ограниченном внутреннем производстве.

Пересчет прогноза номинального ВВП вызвал необходимость уточнения компонентов ВВП методом доходов, в частности прибыли прибыльных предприятий. Так, доходы прибыльных предприятий в 2024 году, хотя и уточнены в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим прогнозом (менее 40,8 млрд грн), будут расти по сравнению с 2023 годом в условиях экономического роста, увеличения цен производителей и незначительной девальвации гривны.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих также будет расти в 2024 году по сравнению с 2023 годом – до 2 346,3 млрд грн (на 288,5 млрд грн выше, чем было учтено на первое чтение, главным образом за счет уточнения предположений относительно денежного обеспечение военнослужащих).

Учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы увеличен с плюс 6 процентов до плюс 8,5 процента. При этом прогноз уровня безработицы скорректирован до 18,7 процента. Уточненный прогноз учитывает несколько меньшую номинальную среднемесячную заработную плату – 21 809 грн (ко второму чтению) по сравнению с 21 852 грн (на первое чтение), что объясняется уменьшением ожиданий инфляции и динамикой производства.

Существенно скорректированы показатели внешней торговли. Объемы экспорта товаров и услуг в уточненном прогнозе ожидаются на 5,6 млрд. дол. США меньше тех, что было приведено в предыдущем прогнозе по тем же причинам, что были и при корректировке ожиданий 2023 года, тогда как прогноз увеличения импорта товаров и услуг изменен в сторону повышения на 9,7 млрд дол. США именно из-за изменения предположений относительно продолжительности и интенсивности военных действий на территории Украины, а также миграционных процессов.

«В условиях высокодинамической и непредсказуемой ситуации в сфере национальной и региональной безопасности, интенсивности изменения военной ситуации, возможности возникновения новых шоков прогнозные макропоказатели на 2024 год могут быть уточнены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения», - подытожили в Минфине.

Напомним, ранее мы писали, что доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение на суды.

Автор: Наталья Мамченко

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