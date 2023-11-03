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Доработанный проект Бюджета на 2024 год предусматривает увеличение расходов на ВСП и ВККС и уменьшение – на суды

В представленном 2 ноября проекте Бюджета-2024 решено уменьшить расходы развития судов на 62,156 млн и увеличить расходы на потребление Высшего совета правосудия и ВККС.

ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

Вопрос увольнения заместителей руководителей аппаратов судов, вероятно, будет решен в последний момент.

Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

  1. В Украине

Зеленский на следующей неделе посетит Израиль, — СМИ

19:39, 3 ноября 2023
Как сообщается, Президент Украины предложил приехать еще более двух недель назад, но в Израиле считали это преждевременным с учетом военных действий.
Зеленский на следующей неделе посетит Израиль, — СМИ
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, пише The Times of Israel.

Зазначається, що Президент запропонував приїхати більше двох тижнів тому, але Ізраїль вважав це передчасним, оскільки війна ще перебуває у відносно ранній фазі, хоча й приймав інших лідерів з усього світу, пише видання.

Як повідомляється, візит Зеленського до Ізраїлю і його зустріч із главами країни "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, стоїть проти менш освіченого світу, який нападає".

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