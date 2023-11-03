Зеленский на следующей неделе посетит Израиль, — СМИ

Как сообщается, Президент Украины предложил приехать еще более двух недель назад, но в Израиле считали это преждевременным с учетом военных действий.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, пише The Times of Israel.

Зазначається, що Президент запропонував приїхати більше двох тижнів тому, але Ізраїль вважав це передчасним, оскільки війна ще перебуває у відносно ранній фазі, хоча й приймав інших лідерів з усього світу, пише видання.

Як повідомляється, візит Зеленського до Ізраїлю і його зустріч із главами країни "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, стоїть проти менш освіченого світу, який нападає".

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