Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій

У новій формі декларації доброчесності судді з'явились нові твердження про мову, про рф та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.

Вища рада правосуддя заявила, що їй бракує площі приміщення, щоб виконувати роботу якісно і вчасно

Вища рада правосуддя звернулася з приводу відсутності у проекті Бюджету на 2024 рік необхідних видатків до голови Комітету Верховної Ради і зауважила, що їй треба ще 2173,1 кв м додаткової площі для того, аби працювати якісно.

В суддівському врядуванні поки що не вирішили, чи потрібно звільняти заступників керівників апаратів судів

Питання звільнення заступників керівників апаратів судів, ймовірно, буде вирішено в останній момент.

Верховна Рада за пропозицією Володимира Зеленського анулює Консульську конвенцію між Україною та рф

Консульська конвенція зокрема передбачала надання правової допомоги у разі затримання, арешту або будь-якого іншого обмеження свободи громадян на території акредитуючої держави.

  1. В Україні

Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, — ЗМІ

19:39, 3 листопада 2023
Як повідомляється, Президент України запропонував приїхати ще понад два тижні тому, але в Ізраїлі вважали це передчасним з огляду на воєнні дії.
Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, — ЗМІ
Фото: ОП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль, пише The Times of Israel.

Зазначається, що Президент запропонував приїхати більше двох тижнів тому, але Ізраїль вважав це передчасним, оскільки війна ще перебуває у відносно ранній фазі, хоча й приймав інших лідерів з усього світу, пише видання.

Як повідомляється, візит Зеленського до Ізраїлю і його зустріч із главами країни "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, стоїть проти менш освіченого світу, який нападає".

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді