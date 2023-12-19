Для адвокатів пропонують змінити вимоги щодо освіти – треба спочатку отримати бакалавра, а потім магістра

У «Слузі народу» пропонують змінити закон про адвокатуру в частині того, що має вважатися повною вищою освітою для набуття статусу адвоката.

Отримати статус адвоката може фізична особа, яка має вищу освіту за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня бакалавра в галузі права. Відповідні зміни пропонує внести до закону про адвокатуру народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко (законопроект 10312).

Як пише автор в поясненнях, у ч. 1. ст. 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» термін «повна вища юридична освіта» вживається в значенні ступеня вищої освіти.

В Законі «Про вищу освіту» такого терміну не снує. Натомість є «повна вища освіта», яка вживається один раз – «вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра»).

Ч.1. ст. 5 Закону «Про вищу освіту»: «підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень».

Ч.2. ст. 5 Закону «Про вищу освіту»: «здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор філософії/доктор мистецтва».

У вітчизняному законодавстві терміни «вища юридична освіта», «повна вища юридична освіта» («вища повна юридична освіта») вживаються у трьох значеннях, а саме:

в якості вимоги до осіб, які можуть обіймати посади;

в якості ступеня вищої освіти магістра відповідної галузі знань;

в якості ступеня вищої освіти відповідної галузі знань.

Отже, як вказує депутат, немає єдиного їх визначення, а у деяких законах зміст терміну «повна вища юридична освіта» взагалі відсутній.

Автор: Наталя Мамченко

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