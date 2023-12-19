Для адвокатів пропонують змінити вимоги щодо освіти – треба спочатку отримати бакалавра, а потім магістра

Отримати статус адвоката може фізична особа, яка має вищу освіту за освітнім ступенем магістра на основі освітнього ступеня бакалавра в галузі права. Відповідні зміни пропонує внести до закону про адвокатуру народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко (законопроект 10312).
Як пише автор в поясненнях, у ч. 1. ст. 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» термін «повна вища юридична освіта» вживається в значенні ступеня вищої освіти.
В Законі «Про вищу освіту» такого терміну не снує. Натомість є «повна вища освіта», яка вживається один раз – «вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра»).
Ч.1. ст. 5 Закону «Про вищу освіту»: «підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень».
Ч.2. ст. 5 Закону «Про вищу освіту»: «здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор філософії/доктор мистецтва».
У вітчизняному законодавстві терміни «вища юридична освіта», «повна вища юридична освіта» («вища повна юридична освіта») вживаються у трьох значеннях, а саме:
- в якості вимоги до осіб, які можуть обіймати посади;
- в якості ступеня вищої освіти магістра відповідної галузі знань;
- в якості ступеня вищої освіти відповідної галузі знань.
Отже, як вказує депутат, немає єдиного їх визначення, а у деяких законах зміст терміну «повна вища юридична освіта» взагалі відсутній.
Автор: Наталя Мамченко
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