Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Перерегистрация авто будет в Дії, а в скором времени – и растаможка, – глава Минцифры Федоров

Михаил Федоров сообщил, что уже сейчас запускают услугу по перерегистрации авто в Дії, а до конца 2023 года внесут законопроект о растаможке автомобилей в Дії.

Народные избранники вернулись к законопроекту об Этическом кодексе парламентария и планируют создать в Раде Бюджетный офис

При участии первого вице-спикера Александра Корниенко состоялось обсуждение дальнейшей судьбы законопроекта об Этическом кодексе народного депутата.

Экс-CЕО медиахолдинга и руководитель ГП «ЦСС»: определены два финалиста конкурса на зампредседателя ГСА, ответственного за электронное правосудие и ЕСИТС

Один из кандидатов работал в «Метинвесте» и занимался поддержкой соответствующего медиахолдинга, а другой имеет 10 лет опыта работы по внедрению электронного правосудия.

Что показали декларации членов обновленного Высшего совета правосудия, – часть вторая

Члены семей некоторых членов ВСП получили помощь по программе єПідтримка, а также помощь как ВПО.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Для адвокатов предлагают изменить требования по образованию – нужно сначала получить бакалавра, а затем магистра

10:15, 19 декабря 2023
В «Слуге народа» предлагают изменить закон об адвокатуре в части того, что должно считаться полным высшим образованием для получения статуса адвоката.
Для адвокатов предлагают изменить требования по образованию – нужно сначала получить бакалавра, а затем магистра
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Получить статус адвоката может физическое лицо, имеющее высшее образование по образовательной степени магистра на основе образовательной степени бакалавра в области права. Соответствующие изменения предлагает внести в закон об адвокатуре народный депутат от «Слуги народа» Владимир Крейденко (законопроект 10312).

Как пишет автор в пояснениях, в ч. 1. ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» термин «полное высшее юридическое образование» употребляется в значении степени высшего образования.

В Законе «О высшем образовании» такого срока нет. Вместо этого есть «полное высшее образование», которое употребляется один раз – «высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу настоящего Закона приравнивается к высшему образованию степени магистра»).

Ч.1. ст. 5 Закона «О высшем образовании»: «подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по соответствующим образовательным программам на следующих уровнях высшего образования: начальный уровень (краткий цикл) высшего образования; первый (бакалаврский) уровень; второй (магистерский) уровень; третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень».

Ч.2. ст. 5 Закона «О высшем образовании»: «получение высшего образования на каждом уровне высшего образования предполагает успешное выполнение лицом образовательной программы, являющейся основанием для присуждения соответствующей степени высшего образования: 1) младший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магистр; 4) доктор философии/доктор искусства».

В отечественном законодательстве термины «высшее юридическое образование», «полное высшее юридическое образование» («высшее полное юридическое образование») употребляются в трех значениях, а именно:

  • в качестве требования к лицам, которые могут занимать должности;
  • в качестве степени высшего образования магистра соответствующей области знаний;
  • в качестве степени высшего образования соответствующей области знаний.

Следовательно, как указывает депутат, нет единого их определения, а в некоторых законах содержание термина «полное высшее юридическое образование» вообще отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва