Для адвокатов предлагают изменить требования по образованию – нужно сначала получить бакалавра, а затем магистра

В «Слуге народа» предлагают изменить закон об адвокатуре в части того, что должно считаться полным высшим образованием для получения статуса адвоката.

Получить статус адвоката может физическое лицо, имеющее высшее образование по образовательной степени магистра на основе образовательной степени бакалавра в области права. Соответствующие изменения предлагает внести в закон об адвокатуре народный депутат от «Слуги народа» Владимир Крейденко (законопроект 10312).

Как пишет автор в пояснениях, в ч. 1. ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» термин «полное высшее юридическое образование» употребляется в значении степени высшего образования.

В Законе «О высшем образовании» такого срока нет. Вместо этого есть «полное высшее образование», которое употребляется один раз – «высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу настоящего Закона приравнивается к высшему образованию степени магистра»).

Ч.1. ст. 5 Закона «О высшем образовании»: «подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется по соответствующим образовательным программам на следующих уровнях высшего образования: начальный уровень (краткий цикл) высшего образования; первый (бакалаврский) уровень; второй (магистерский) уровень; третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень».

Ч.2. ст. 5 Закона «О высшем образовании»: «получение высшего образования на каждом уровне высшего образования предполагает успешное выполнение лицом образовательной программы, являющейся основанием для присуждения соответствующей степени высшего образования: 1) младший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магистр; 4) доктор философии/доктор искусства».

В отечественном законодательстве термины «высшее юридическое образование», «полное высшее юридическое образование» («высшее полное юридическое образование») употребляются в трех значениях, а именно:

в качестве требования к лицам, которые могут занимать должности;

в качестве степени высшего образования магистра соответствующей области знаний;

в качестве степени высшего образования соответствующей области знаний.

Следовательно, как указывает депутат, нет единого их определения, а в некоторых законах содержание термина «полное высшее юридическое образование» вообще отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко

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