Spotify полностью прекратил работу в россии

Юридическое лицо музыкального сервиса ликвидировано с 14 декабря.

Стриминговый музыкальный сервис Spotify полностью прекратил свое существование в россии. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Так, юридическое лицо сервиса Spotify в стране-агрессоре было ликвидировано 14 декабря.

«Spotify зарегистрировался как юридическое лицо в россии в январе 2014 года. Заработал сервис в июле 2020г. Уже весной 2022 года компания объявила о прекращении работы на российском рынке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из двух своих российских юрлиц – ООО «Сиско системс» также ликвидировал производитель сетевого оборудования Cisco.

Это произошло 15 декабря 2023 года. Однако ООО «Сиско солюшенз» продолжает работать, хотя об уходе из россии компания объявила в июне 2022 года», – добавили в ведомстве.

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