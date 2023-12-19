Spotify повністю припинив роботу в росії

Юридичну особу музичного сервісу ліквідовано з 14 грудня.

Стримінговий музичний сервіс Spotify повністю припинив своє існування в росії. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Так, юридичну особу сервісу Spotify у країні-агресорі було ліквідовано 14 грудня.

«Spotify зареєструвався як юридична особа в рф у січні 2014 року. Запрацював сервіс у липні 2020 року. Вже навесні 2022 року компанія оголосила про припинення роботи на російському ринку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одну з двох своїх російських юросіб - ТОВ «Сиско системс» також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco.

«Це відбулося 15 грудня 2023 року. Однак ТОВ «Сіско солюшенз» продовжує працювати, хоча про відхід із росії компанія оголосила в червні 2022 року», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.