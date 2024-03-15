Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

15 березня Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче судове засідання у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Справу розглядає колегія суддів у складі Сергія Мойсака (головуючого), суддів Віри Михайленко та Тимура Хамзіна.

Зокрема, суд продовжив розглядати клопотання сторони захисту.

Захисник Всеволода Князєва адвокат Олександр Готін звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генерального прокурора повних відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань. За позицією захисника, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

Натомість, як стверджує Готін, досудове розслідування проводилося за іншими подіями, фактами, особами, а саме: після реєстрації в ЄРДР епізодів висловлення адвокатом Олегом Горецьким та нотаріусом Кирилом Горбуровим прохання надати неправомірну вигоду за прийняття рішення суддями ВС. А також, як зазначає Готін, за фактом одержання Олегом Горецьким та Кирилом Горбуровим неправомірної вигоди з подальшим розподілом її з суддями Шевченківського районного суду міста Києва.

Зазначені епізоди були зареєстровані в ЄРДР 1 травня 2023 року. Втім, Князєв обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди, яка, за версією слідства, сталася 3 травня 2023 року.

Як зазначив захисник, епізод з отримання неправомірної вигоди екс-головою ВС Всеволодом Князєвим в ЄРДР взагалі зареєстрований не був. Крім того, адвокат звернув уваги, що дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих розшукових дій відносно Всеволода Князєва детективами НАБУ отримувалися в рамках розслідування подій, до яких його підзахисний немає ніякого відношення.

Всеволод Князєв підтримав свого захисника й зазначив, що НСРД, які використані в даному кримінальному провадженні, були отримані органом досудового розслідування в рамках розслідування інших злочинів. Тому витребування повних відомостей з ЄРДР необхідне для з’ясування обставин реєстрації відповідних кримінальних проваджень.

Також він звернув уваги, що згідно даних реєстрації документів кримінального провадження деякі процесуальні документи надходили до прокурора пізніше тих дат, коли останнім приймалися процесуальні рішення, що може свідчити про ознаки фальсифікації певних постанов прокурора.

Захисник Олександр Готін наполягав, щоб суд розглянув зазначене клопотання окремо, мотивуючи це тим, що без отримання повної інформації з ЄРДР захист позбавлений можливості заявляти скарги і заперечення, зокрема скарги на постанови прокурора і заперечення на ухвали слідчих суддів про призначення НСРД.

Головуючий у справі Сергій Мойсак повідомив захиснику, що всі його клопотання будуть вирішуватися одночасно та з постановленням однієї ухвали про призначення справи до судового розгляду. Однак, Готін аргументував, що такий підхід є порушенням права на справедливий суд і на захист.

На запитання головуючого прокурор Віталій Гречишкін повідомив, що в нього є можливість надати суду повні дані з ЄРДР, але він би не хотів цього робити. Рішення по цьому питанню суд не прийняв, перейшовши до розгляду наступного клопотання.

В подальшому обвинувачений та його захисник заявили клопотання про витребування у сторони обвинувачення та розсекречення матеріалів оперативно-розшукових справ (ОРС), частина матеріалів з яких було покладено в якості доказів у кримінальне провадження. Захисник послався на практику ЄСПЛ, за якою прокурор має надати захисту не тільки ті матеріали, які підтверджують позицію прокурора, але всі матеріали, в тому числі і ті, що виправдовують обвинуваченого чи пом’якшують ступінь його вини.

Всеволод Князєв відмітив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів кримінального провадження Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року, коли було заведено оперативно-розшукову справу по факту висловлення цими особами прохання надати неправомірну вигоду для суддів ВС, далі в рамках цієї справи були зафіксовані епізоди отримання неправомірної вигоди суддями одного із районних судів м. Києва за зняття арешту з готелю, а також прохання отримання неправомірної вигоди Олегом Горецьким та Кирилом Горбуровим за закриття кримінального провадження.

Зі слів Всеволода Князєва, як видно із текстів ухвал слідчих суддів ВАКС у справі, протягом майже шести місяців в рамках ОРС проводилися фактично слідчі дії, в тому числі виконання завдання з розкриття організованого злочинного угруповання, фіксувалися чисельні епізоди злочинної діяльності, але відповідні кримінальні провадження в ЄРДР не реєструвалися аж до 1 травня 2023 року. «Ці злочини не були цікаві НАБУ, мета була іншою» - зазначив він. З цих міркувань також просив про витребування і дослідження в судовому засіданні всіх матеріалів забраних в рамках оперативно-розшукових справ.

В судовому засіданні було оголошено перерву, після якої сторона захисту продовжить подавати суду свої клопотання.

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