Во время заседания в ВАКС Всеволод Князев заявил, что оперативно-розыскные мероприятия по фигурантам Олегу Горецкому и Кириллу Горбурову проводились с ноября 2022 года

Защитник Всеволода Князева обратился в суд с ходатайством о истребовании от Офиса Генпрокурора полных сведений из ЕРДР, ведь в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства регистрации в ЕРДР эпизода получения неправомерной выгоды, в котором обвиняется Всеволод Князев.

15 марта Высший антикоррупционный суд продолжил подготовительное судебное заседание по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Дело рассматривает коллегия судей в составе Сергея Мойсака (председателя), судей Веры Михайленко и Тимура Хамзина.

В частности, суд продолжил рассматривать ходатайство стороны защиты.

Защитник Всеволода Князева адвокат Александр Готин обратился в суд с ходатайством о истребовании от Офиса Генерального прокурора полных сведений из Единого реестра досудебных расследований. Согласно позиции защитника, в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства регистрации в ЕРДР эпизода извлечения неправомерной выгоды, в котором обвиняется Всеволод Князев.

В то же время, как утверждает Готин, досудебное расследование проводилось по другим событиям, фактам, лицам, а именно: после регистрации в ЕРДР эпизодов высказывания адвокатом Олегом Горецким и нотариусом Кириллом Горбуровым просьбы предоставить неправомерную выгоду за принятие решения судьями ВС. А также, как отмечает Готин, по факту получения Олегом Горецким и Кириллом Горбуровым неправомерной выгоды с последующим распределением с судьями Шевченковского районного суда города Киева.

Указанные эпизоды были зарегистрированы в ЕРДР 1 мая 2023 года. Впрочем, Князев обвиняется в получении неправомерной выгоды, которая, по версии следствия, произошла 3 мая 2023 года.

Как отметил защитник, эпизод по получению неправомерной выгоды экс-председателем ВС Всеволодом Князевым в ЕРДР вообще зарегистрирован не был. Кроме того, адвокат обратил внимание, что разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных розыскных действий в отношении Всеволода Князева детективами НАБУ получались в рамках расследования событий, к которым его подзащитный не имеет никакого отношения.

Всеволод Князев поддержал своего защитника и отметил, что НСРД, использованные в данном уголовном производстве, были получены органом досудебного расследования в рамках расследования других преступлений. Поэтому истребование полных сведений по ЕРДР необходимо для выяснения обстоятельств регистрации соответствующих уголовных производств.

Также он обратил внимание, что согласно данным регистрации документов уголовного производства некоторые процессуальные документы поступали прокурору позже тех дат, когда последним принимались процессуальные решения, что может свидетельствовать о признаках фальсификации определенных постановлений прокурора.

Защитник Александр Готин настаивал, чтобы суд рассмотрел указанное ходатайство отдельно, мотивируя это тем, что без получения полной информации по ЕРДР защита лишена возможности заявлять жалобы и возражения, в том числе жалобы на постановления прокурора и возражения на определения следственных судей о назначении НСРД.

Председательствующий по делу Сергей Мойсак сообщил защитнику, что все его ходатайства будут решаться одновременно и с вынесением одного определения о назначении дела к судебному разбирательству. Однако Готин аргументировал, что такой подход является нарушением права на справедливый суд и защиту.

На вопрос председательствующего прокурор Виталий Гречишкин сообщил, что у него есть возможность предоставить суду полные данные из ЕРДР, но он бы не хотел этого делать. Решение по этому вопросу суд не принял, перейдя к рассмотрению следующего ходатайства.

В дальнейшем обвиняемый и его защитник заявили ходатайство о истребовании в стороны обвинения и рассекречивания материалов оперативно-розыскных дел (ОРД), часть материалов из которых была изложена в качестве доказательств уголовного производства. Защитник сослался на практику ЕСПЧ, согласно которой прокурор должен предоставить защите не только те материалы, которые подтверждают позицию прокурора, но все материалы, в том числе оправдывающие обвиняемого или смягчающие степень его вины.

Всеволод Князев отметил, что оперативно-розыскные мероприятия по фигурантам уголовного производства Олегу Горецкому и Кириллу Горбурову проводились с ноября 2022 года, когда было заведено оперативно-розыскное дело по факту выражения этими лицами просьбы предоставить неправомерную выгоду для судей ВС, далее в рамках этой были зафиксированы эпизоды получения неправомерной выгоды судьями одного из районных судов г. Киева за снятие ареста с гостиницы, а также просьбу о получении неправомерной выгоды Олегом Горецким и Кириллом Горбуровым за закрытие уголовного производства.

По словам Всеволода Князева, как видно из текстов постановлений следственных судей ВАКС по делу, в течение почти шести месяцев в рамках ОРД проводились фактически следственные действия, в том числе выполнение задания по раскрытию организованной преступной группировки, фиксировались многочисленные эпизоды преступной деятельности, но соответствующие уголовные производства в ЕРДР не регистрировались вплоть до 1 мая 2023 года. «Эти преступления не были интересны НАБУ, цель была другой» – отметил он. По этим соображениям также просил об истребовании и исследовании в судебном заседании всех материалов изъятых в рамках оперативно-розыскных дел.

В судебном заседании был объявлен перерыв, после которого сторона защиты продолжит подавать суду свои ходатайства.

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