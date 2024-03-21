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Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

08:30, 21 березня 2024
Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.
Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ
Джерело фото: rada.gov.ua
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Уряд опублікував і передав Європейському Союзу Звіт про виконання Угоди про асоціацію.

Зокрема, у частині судової реформи в розрізі виконання Семи рекомендацій Єврокомісії відповідно до висновку ЄК щодо заявки України на членство в ЄС (червень 2022 р.) вже виконані заходи з ухвалення законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного Суду України, яке запроваджує попередній відбір суддів на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, а також щодо завершення перевірки доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та проведення відбору кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відзначила, що Україна продовжує системно працювати над виконанням всіх кроків для вступу в ЄС. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є важливим інструментом на цьому шляху, адже дозволяє Україні досягти всебічної економічної та правової сумісності з Євросоюзом.

«Наша мета – поглиблювати інтеграцію різних секторів до внутрішнього ринку ЄС паралельно з переговорним процесом про вступ до ЄС. Конкретні пропозиції щодо інтеграції в цифровій, енергетичній, економічній та інших сферах вже узгоджені з стороною ЄС», – прокоментувала Ольга Стефанішина.

Звіт підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Прогрес виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, за 2023 рік складає 88%. 

«Попри триваючу повномасштабну війну росії проти України, ми продовжуємо послідовну роботу над поглибленням секторальної інтеграції до ЄС. Так, загальний прогрес виконання Угоди за 2023 рік збільшився на 5%. У 2023 році Кабінетом Міністрів України виконано 86% завдань відповідно до Угоди», – зазначив Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков. 

Найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність; статистика та обмін інформацією; гуманітарна політика; юстиція, свобода, безпека, права людини; освіта навчання та молодь; політичний діалог, національна безпека та оборона.

Нижче наводимо Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2023 рік.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство економіки опублікувало текст Плану для реалізації програми Ukraine Facility Європейського Союзу. План включає подальші заходи щодо реформи судової системи, зокрема, створення Вищого адміністративного суду.

Автор: Наталя Мамченко 

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