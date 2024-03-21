Опубликован Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, рекомендаций о судебной реформе, документ

Как указывает Кабмин, наибольший прогресс – более 90% – достигнут в таких сферах, как интеллектуальная собственность, юстиция, свобода, безопасность, права человека.

Источник фото: rada.gov.ua

Правительство опубликовало и передало Европейскому Союзу Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации.

В частности, в части судебной реформы в разрезе выполнения Семи рекомендаций Еврокомиссии в соответствии с выводом ЕК по заявке Украины на членство в ЕС (июнь 2022 г.) уже выполнены меры по принятию законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, вводящего предварительный отбор судей на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, а также о завершении проверки добродетели Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета правосудия и проведении отбора кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина продолжает системно работать над выполнением всех шагов по вступлению в ЕС. Имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является важным инструментом на этом пути, поскольку позволяет Украине добиться всесторонней экономической и правовой совместимости с Евросоюзом.

«Наша цель – углублять интеграцию разных секторов во внутренний рынок ЕС параллельно с переговорным процессом о вступлении в ЕС. Конкретные предложения по интеграции в цифровой, энергетической, экономической и других областях уже согласованы со стороной ЕС», – прокомментировала Ольга Стефанишина.

Отчет подготовлен правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

Прогресс выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, за 2023 год составляет 88%.

«Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну рф против Украины, мы продолжаем последовательную работу над углублением секторальной интеграции в ЕС. Общий прогресс выполнения Соглашения за 2023 год увеличился на 5%. В 2023 году Кабинетом Министров Украины выполнено 86% задач согласно Соглашению», – отметил Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

Наибольший прогресс – более 90% – достигнут в таких областях, как интеллектуальная собственность; статистика и обмен информацией; гуманитарная политика; юстиция, свобода, сохранность, права человека; образование обучения и молодежи; политический диалог, национальная безопасность и оборона.

Ниже приводим Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2023 год.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики опубликовало текст Плана по реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза. План включает дальнейшие меры по реформе судебной системы, в частности, создание Высшего административного суда.

Автор: Наталя Мамченко

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