Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Кабмін на засіданні 2 квітня вніс зміни до двох постанов, що регулюють публічні закупівлі під час війни.

Зокрема, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, внесені зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Уточнено, що публічні закупівлі товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених вищезгаданим Законом та Особливостями відповідно до абзаців третього i четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 2.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Виключено поняття «постачальник універсальної послуги» з переліку випадків, в яких роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання.

Віднесено закупівлю послуг, пов'язаних із залученням гарантій, кредитів та грантів до послуг, які можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів.

Передбачено, що замовник оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів (14 днів – у разі закупівлі робіт) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Визначено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.

Встановлено строки подання тендерних пропозицій, які не можуть бути меншими ніж сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг i 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.

Відкориговано перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції та передбачено право замовників вносити зміни до оголошення про проведення відкритих торгів тощо.

Крім того, внесені зміни до постанови КМУ від 24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків».

Визначено, що адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформацїі, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці i порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, в тому числі шляхом припинення доступу до закупівлі, під час якої була оприлюднена така інформація.

Встановлено, що якщо відбудуться зміни в чинному законодавстві, та/або буде доопрацьовано електронну систему закупівель, оператор авторизованого електронного майданчика повинен у строк, визначений адміністратором, привести функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами, а також з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування.

Виключено таку підставу для відключення авторизованого електронного майданчика як «отримання негативного висновку адміністратора про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика».

Доповнено Порядок нормою щодо реєстрації i оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звернення оператора авторизованого електронного майданчика про зміну найменування та/або місцезнаходження тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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