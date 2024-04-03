Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

19:02, 3 квітня 2024
Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.
Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні 2 квітня вніс зміни до двох постанов, що регулюють публічні закупівлі під час війни.

Зокрема, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, внесені зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

  • Уточнено, що публічні закупівлі товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених вищезгаданим Законом та Особливостями відповідно до абзаців третього i четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 2.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».
  • Виключено поняття «постачальник універсальної послуги» з переліку випадків, в яких роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання.
  • Віднесено закупівлю послуг, пов'язаних із залученням гарантій, кредитів та грантів до послуг, які можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів.
  • Передбачено, що замовник оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів (14 днів – у разі закупівлі робіт) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
  • Визначено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.
  • Встановлено строки подання тендерних пропозицій, які не можуть бути меншими ніж сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг i 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.
  • Відкориговано перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції та передбачено право замовників вносити зміни до оголошення про проведення відкритих торгів тощо.

Крім того, внесені зміни до постанови КМУ від 24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків».

  • Визначено, що адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформацїі, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці i порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, в тому числі шляхом припинення доступу до закупівлі, під час якої була оприлюднена така інформація.
  • Встановлено, що якщо відбудуться зміни в чинному законодавстві, та/або буде доопрацьовано електронну систему закупівель, оператор авторизованого електронного майданчика повинен у строк, визначений адміністратором, привести функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами, а також з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування.
  • Виключено таку підставу для відключення авторизованого електронного майданчика як «отримання негативного висновку адміністратора про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика».
  • Доповнено Порядок нормою щодо реєстрації i оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звернення оператора авторизованого електронного майданчика про зміну найменування та/або місцезнаходження тощо.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів апеляційних судів претендують 1 850 кандидатів – ВККС

ВККС завершила процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Подальше залишення в Україні пам’ятників Булгакову є пропагандою російської імперської політики – комісія Українського інституту національної пам’яті ухвалила висновок

В Українському інституті національної пам’яті заявили, що подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників є пропагандою російської імперської політики.

Національний університет оборони вимагав виселити офіцера запасу разом з сім’єю з гуртожитку – що вирішив Верховний Суд

Забудовник не виконав своїх зобов’язань з будівництва квартири за рахунок коштів, які були виплачені офіцеру запасу в якості грошової компенсації для отримання жилого приміщення, але Національний університет оборони вимагав виселити його разом з родиною з кімнати у гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.

«Укрексімбанку» доведеться виплатити 2,5 млн грн за вимушений прогул звільненому через скандал з журналістами «Схем» начальнику управління внутрішньої безпеки – рішення ВС

Верховний Суд розглянув справу екс-начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку», який хотів поновитися на роботі після скандалу з журналістами «Схем».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду