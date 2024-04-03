Кабмін вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель і здійснення публічних закупівель під час війни

19:02, 3 квітня 2024
Уточнено порядок здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.
Кабмін на засіданні 2 квітня вніс зміни до двох постанов, що регулюють публічні закупівлі під час війни.
Зокрема, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, внесені зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
- Уточнено, що публічні закупівлі товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених вищезгаданим Законом та Особливостями відповідно до абзаців третього i четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 2.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».
- Виключено поняття «постачальник універсальної послуги» з переліку випадків, в яких роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання.
- Віднесено закупівлю послуг, пов'язаних із залученням гарантій, кредитів та грантів до послуг, які можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів.
- Передбачено, що замовник оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів (14 днів – у разі закупівлі робіт) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
- Визначено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.
- Встановлено строки подання тендерних пропозицій, які не можуть бути меншими ніж сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг i 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.
- Відкориговано перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції та передбачено право замовників вносити зміни до оголошення про проведення відкритих торгів тощо.
Крім того, внесені зміни до постанови КМУ від 24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків».
- Визначено, що адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформацїі, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці i порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, в тому числі шляхом припинення доступу до закупівлі, під час якої була оприлюднена така інформація.
- Встановлено, що якщо відбудуться зміни в чинному законодавстві, та/або буде доопрацьовано електронну систему закупівель, оператор авторизованого електронного майданчика повинен у строк, визначений адміністратором, привести функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами, а також з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування.
- Виключено таку підставу для відключення авторизованого електронного майданчика як «отримання негативного висновку адміністратора про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика».
- Доповнено Порядок нормою щодо реєстрації i оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звернення оператора авторизованого електронного майданчика про зміну найменування та/або місцезнаходження тощо.
Автор: Наталя Мамченко
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