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Кабмин внес изменения в Порядок функционирования электронной системы закупок и осуществления публичных закупок во время войны

19:02, 3 апреля 2024
Уточнен порядок осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для удовлетворения неотложных потребностей функционирования государства в условиях военного положения.
Кабмин внес изменения в Порядок функционирования электронной системы закупок и осуществления публичных закупок во время войны
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Кабмин на заседании 2 апреля внес изменения в два постановления, регулирующие публичные закупки во время войны.

В частности, как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, внесены изменения в постановление КМУ от 12.10.2022 №1178 «Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

  • Уточнено, що публічні закупівлі товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених вищезгаданим Законом та Особливостями відповідно до абзаців третього i четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 2.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».
  • Виключено поняття «постачальник універсальної послуги» з переліку випадків, в яких роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання.
  • Віднесено закупівлю послуг, пов'язаних із залученням гарантій, кредитів та грантів до послуг, які можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів.
  • Передбачено, що замовник оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів (14 днів – у разі закупівлі робіт) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
  • Визначено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.
  • Встановлено строки подання тендерних пропозицій, які не можуть бути меншими ніж сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг i 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.
  • Відкориговано перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції та передбачено право замовників вносити зміни до оголошення про проведення відкритих торгів тощо.

Крім того, внесені зміни до постанови КМУ від 24.02.2016 №166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків».

  • Визначено, що адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформацїі, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці i порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, в тому числі шляхом припинення доступу до закупівлі, під час якої була оприлюднена така інформація.
  • Встановлено, що якщо відбудуться зміни в чинному законодавстві, та/або буде доопрацьовано електронну систему закупівель, оператор авторизованого електронного майданчика повинен у строк, визначений адміністратором, привести функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами, а також з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування.
  • Виключено таку підставу для відключення авторизованого електронного майданчика як «отримання негативного висновку адміністратора про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика».
  • Доповнено Порядок нормою щодо реєстрації i оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звернення оператора авторизованого електронного майданчика про зміну найменування та/або місцезнаходження тощо.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмин внес изменения в Порядок функционирования электронной системы закупок и осуществления публичных закупок во время войны

Уточнен порядок осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для удовлетворения неотложных потребностей функционирования государства в условиях военного положения.

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