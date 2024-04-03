Штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда: алгоритм действий

Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо сделать 5 шагов.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда.

Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо:

Авторизоваться в своем Кабинете электронного суда. Перейти в раздел «Исполнительные документы» и выбрать необходимый документ. Ознакомиться с дополнительной информацией, указанной в полях документа, и нажать кнопку «Оплатить». На странице оплаты Вам будет предложено несколько способов оплаты. Обратите внимание на назначение платежа и проверьте указанную информацию. Выберите подходящий для Вас метод и следуйте инструкциям сервиса.

Оплата штрафов онлайн имеет следующие преимущества:

- удобство и экономия средств;

- отсутствие очередей в платежных точках;

- подтверждение оплаты мгновенно.

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