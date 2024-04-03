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Штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда: алгоритм действий

19:00, 3 апреля 2024
Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо сделать 5 шагов.
Штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда: алгоритм действий
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда.

Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо:

  1. Авторизоваться в своем Кабинете электронного суда.
  2. Перейти в раздел «Исполнительные документы» и выбрать необходимый документ.
  3. Ознакомиться с дополнительной информацией, указанной в полях документа, и нажать кнопку «Оплатить».
  4. На странице оплаты Вам будет предложено несколько способов оплаты. Обратите внимание на назначение платежа и проверьте указанную информацию.
  5. Выберите подходящий для Вас метод и следуйте инструкциям сервиса.

Оплата штрафов онлайн имеет следующие преимущества:

- удобство и экономия средств;

- отсутствие очередей в платежных точках;

- подтверждение оплаты мгновенно.

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