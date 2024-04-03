Штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда: алгоритм действий

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда.
Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо:
Оплата штрафов онлайн имеет следующие преимущества:
- удобство и экономия средств;
- отсутствие очередей в платежных точках;
- подтверждение оплаты мгновенно.
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