Штраф чи судовий збір можна сплатити через кабінет Електронного суду: алгоритм дій

19:00, 3 квітня 2024
Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду необхідно зробити 5 кроків.
У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що штраф чи судовий збір можна сплатити онлайн через кабінет Електронного суду.
Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду, необхідно:
- Авторизуватися в своєму Кабінеті електронного суду.
- Перейти до розділу «Виконавчі документи» та обрати необхідний документ.
- Ознайомитися із додатковою інформацією, яка зазначена у полях документу, та натиснути кнопку «Сплатити».
- На сторінці оплати Вам буде запропоновано декілька способів оплати. Зверніть увагу на призначення платежу та уважно перевірте зазначену інформацію.
- Оберіть зручний для Вас спосіб та слідуйте настановам сервісу.
Оплата штрафів онлайн має такі переваги:
- Зручність та економія коштів;
- Відсутність черг у платіжних точках;
- Підтвердження оплати миттєво.
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