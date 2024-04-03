Штраф чи судовий збір можна сплатити через кабінет Електронного суду: алгоритм дій

Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду необхідно зробити 5 кроків.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що штраф чи судовий збір можна сплатити онлайн через кабінет Електронного суду.

Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду, необхідно:

Авторизуватися в своєму Кабінеті електронного суду. Перейти до розділу «Виконавчі документи» та обрати необхідний документ. Ознайомитися із додатковою інформацією, яка зазначена у полях документу, та натиснути кнопку «Сплатити». На сторінці оплати Вам буде запропоновано декілька способів оплати. Зверніть увагу на призначення платежу та уважно перевірте зазначену інформацію. Оберіть зручний для Вас спосіб та слідуйте настановам сервісу.

Оплата штрафів онлайн має такі переваги:

- Зручність та економія коштів;

- Відсутність черг у платіжних точках;

- Підтвердження оплати миттєво.

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