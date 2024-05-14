Україна має посилити антикорупційні заходи для прозорого відбору суддів і прокурорів на основі заслуг – декларація міністрів юстиції G7

Важливо забезпечити безперебійне кваліфікаційне оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів і належне кадрове забезпечення антикорупційних органів, зокрема ВАКС та САП – Міністри юстиції країн «Великої сімки» опублікували декларацію.

Важливо забезпечити безперебійне кваліфікаційне оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, своєчасне заміщення вакантних посад у суддівському корпусі та належне кадрове забезпечення антикорупційних органів, зокрема ВАКС та САП. Про це йдеться у додатку до Декларації міністрів юстиції країн G7 за результатами зустрічі 9-10 травня.

Так, на основі рекомендацій та висновків ООН, Європейської Комісії, ОЕСР та GRECO, були визначені ключові пріоритети для постійної підтримки України з боку міністрів юстиції G7.

Зокрема це

посилення ефективного та адекватного впровадження антикорупційних заходів для прозорого відбору суддів і прокурорів на основі заслуг

забезпечення безперебійного кваліфікаційне оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

своєчасне заміщення вакантних посад у суддівському корпусі

належне кадрове забезпечення антикорупційних органів, зокрема ВАКС та САП

повне та неухильне впровадження планів доброчесності та кодексів етики у державному управлінні та судовій системі України

посилення існуючих інструментів доброчесності для подолання корупційних ризиків у всіх українських судах, включаючи Верховний Суд, зокрема шляхом покращення перевірки декларацій доброчесності суддів та відповідних дисциплінарних проваджень.

повне впровадження та подальше посилення існуючих превентивних антикорупційних заходів у контрактах, укладених на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя.

Як зазначається у декларації, незважаючи на триваючу війну, судова система України залишається в основному функціональною; однак наразі близько 15% судів не працюють по всій країні. З початком війни багато судових установ було серйозно пошкоджено, повністю знищено або зайнято російськими агресорами; суддів, прокурорів та адміністративний персонал цих судових установ було переведено в інші місця.

«Ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну в подальшому зміцненні існуючих превентивних заходів для зниження ризику корупції щодо контрактів, укладених на фізичну реконструкцію установ системи правосуддя, в тому числі шляхом повної реалізації як Національної антикорупційної стратегії України, так і та відповідної Державної антикорупційної програми» - вказано у заяві.

Крім того, на думку міністрів юстиції країн «Великої сімки», «важливо сприяти багаторівневим навчальним ініціативам (призначеним не лише для суддів і прокурорів, а й для адміністративного персоналу судових установ та працівників антикорупційних установ), спрямованих на інформування та навчання практикуючих суддів і юристів у боротьбі з корупцією, а також продовжити з уже наявними».

«Ми підтверджуємо наше зобов’язання ділитися передовим досвідом для належного функціонування судових органів з метою посилення верховенства права» - підкреслено в документі.

Також у заяві відзначено, що Україні потрібно модернізувати систему електронного правосуддя: «Система E-Court дозволяє брати участь у судових процесах через відео та електронні документообіги, що дозволяють подавати документи онлайн. Щоб підвищити ефективність цієї системи, необхідно її модернізувати».

Також вони підтвердили «рішучу підтримку Спеціальної групи Великої сімки з боротьби з корупцією в Україні («ACT for Ukraine»)» і закликали «ACT for Ukraine» продовжувати надавати свій досвід для підтримки України в її поточних і майбутніх зусиллях із запобігання та боротися з корупцією.

Разом з тим, зауважується, що «деякі рекомендації та висновки відповідних міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, включаючи ООН, GRECO та OECD, виконано лише частково».

Тож, для України будуть подальші рекомендації для протидії хабарництву.

«У лютому 2023 року Україна отримала статус учасника Робочої групи ОЕСР з хабарництва (WGB) з очікуванням, що до лютого 2025 року вона запровадить правові реформи, щоб відповідати вимогам, необхідним для повноправного членства в WGB.

Наразі триває другий цикл огляду України згідно з Механізмом огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції у сфері попередження та повернення активів, результатом якого будуть подальші рекомендації у цих сферах» - вказали міністри.

«Будь-яке подальше виконання цієї заяви відбуватиметься в рамках «ACT for Ukraine», а результати будуть представлені напередодні щорічної зустрічі міністрів юстиції G7» - підсумували автори заяви.

Автор: Наталя Мамченко

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