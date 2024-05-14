Украина должна усилить антикоррупционные меры по прозрачному отбору судей и прокуроров на основе заслуг – декларация министров юстиции G7

Важно обеспечить бесперебойное квалификационное оценивание судей Высшей квалификационной комиссией судей Украины, своевременное замещение вакантных должностей в судейском корпусе и надлежащее кадровое обеспечение антикоррупционных органов, в частности, ВАКС и САП. Об этом говорится в приложении к Декларации министров юстиции стран G7 по результатам встречи 9-10 мая.
Так, на основе рекомендаций и выводов ООН, Европейской Комиссии, ОЭСР и GRECO, были определены ключевые приоритеты постоянной поддержки Украины со стороны министров юстиции G7.
В частности это
Как отмечается в декларации, несмотря на продолжающуюся войну, судебная система Украины остается в основном функциональной; однако в настоящее время около 15% судов не работают по всей стране. С началом войны многие судебные учреждения были серьезно повреждены, полностью уничтожены или заняты российскими агрессорами; судей, прокуроров и административный персонал этих судебных учреждений перевели в другие места.
«Мы подтверждаем наше обязательство поддерживать Украину в дальнейшем укреплении существующих превентивных мер по снижению риска коррупции по контрактам, заключенным на физическую реконструкцию учреждений системы правосудия, в том числе путем полной реализации как Национальной антикоррупционной стратегии Украины, так и соответствующей Государственной антикоррупционной программы» - указано в заявлении.
Кроме того, по мнению министров юстиции стран «Большой семерки», «важно способствовать многоуровневым учебным инициативам (предназначенным не только для судей и прокуроров, но и для административного персонала судебных и работников антикоррупционных учреждений), направленных на информирование и обучение практикующих судей и юристов в борьбе с коррупцией, а также продолжить с уже имеющимися».
«Мы подтверждаем наше обязательство делиться передовым опытом для надлежащего функционирования судебных органов с целью усиления верховенства права» - подчеркнуто в документе.
Также в заявлении отмечено, что Украине необходимо модернизировать систему электронного правосудия: «Система E-Court позволяет участвовать в судебных процессах через видео и электронные документообороты, позволяющие подавать документы онлайн. Чтобы повысить эффективность этой системы, необходимо ее модернизировать».
Также они подтвердили «решительную поддержку Специальной группы Большой семерки по борьбе с коррупцией в Украине («ACT for Ukraine»)» и призвали «ACT for Ukraine» продолжать предоставлять свой опыт для поддержки Украины в ее текущих и будущих усилиях по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Вместе с тем отмечается, что «некоторые рекомендации и выводы соответствующих международных антикоррупционных мониторинговых механизмов, включая ООН, GRECO и OECD, выполнены лишь частично».
Поэтому для Украины будут дальнейшие рекомендации по противодействию взяточничеству.
«В феврале 2023 года Украина получила статус участника Рабочей группы ОЭСР по взяточничеству (WGB) с ожиданием, что до февраля 2025 г. она введет правовые реформы, чтобы соответствовать требованиям, необходимым для полноправного членства в WGB.
В настоящее время продолжается второй цикл обзора Украины согласно Механизму обзора имплементации Конвенции ООН против коррупции в сфере предупреждения и возвращения активов, результатом которого будут дальнейшие рекомендации в этих сферах» - указали министры.
«Любое дальнейшее выполнение этого заявления будет происходить в рамках «ACT for Ukraine», а результаты будут представлены накануне ежегодной встречи министров юстиции G7» - подытожили авторы заявления.
Автор: Наталя Мамченко
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