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Украина должна усилить антикоррупционные меры по прозрачному отбору судей и прокуроров на основе заслуг – декларация министров юстиции G7

07:30, 14 мая 2024
Важно обеспечить бесперебойное квалификационное оценивание судей Высшей квалификационной комиссией судей и надлежащее кадровое обеспечение антикоррупционных органов, в частности ВАКС и САП – Министры юстиции стран «Большой семерки» опубликовали декларацию.
Украина должна усилить антикоррупционные меры по прозрачному отбору судей и прокуроров на основе заслуг – декларация министров юстиции G7
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Важно обеспечить бесперебойное квалификационное оценивание судей Высшей квалификационной комиссией судей Украины, своевременное замещение вакантных должностей в судейском корпусе и надлежащее кадровое обеспечение антикоррупционных органов, в частности, ВАКС и САП. Об этом говорится в приложении к Декларации министров юстиции стран G7 по результатам встречи 9-10 мая.

Так, на основе рекомендаций и выводов ООН, Европейской Комиссии, ОЭСР и GRECO, были определены ключевые приоритеты постоянной поддержки Украины со стороны министров юстиции G7.

В частности это

  • усиление эффективного и адекватного внедрения антикоррупционных мер по прозрачному отбору судей и прокуроров на основе заслуг
  • обеспечение бесперебойного квалификационного оценивания судей Высшей квалификационной комиссией судей Украины
  • своевременное замещение вакантных должностей в судейском корпусе
  • надлежащее кадровое обеспечение антикоррупционных органов, в частности ВАКС и САП
  • полное и неукоснительное внедрение планов добродетели и кодексов этики в государственном управлении и судебной системе Украины
  • усиление существующих инструментов добродетели для преодоления коррупционных рисков во всех украинских судах, включая Верховный Суд, в частности, путем улучшения проверки деклараций добродетели судей и соответствующих дисциплинарных производств.
  • полное внедрение и дальнейшее усиление существующих превентивных антикоррупционных мер в контрактах, заключенных на физическую реконструкцию учреждений системы правосудия.

Как отмечается в декларации, несмотря на продолжающуюся войну, судебная система Украины остается в основном функциональной; однако в настоящее время около 15% судов не работают по всей стране. С началом войны многие судебные учреждения были серьезно повреждены, полностью уничтожены или заняты российскими агрессорами; судей, прокуроров и административный персонал этих судебных учреждений перевели в другие места.

«Мы подтверждаем наше обязательство поддерживать Украину в дальнейшем укреплении существующих превентивных мер по снижению риска коррупции по контрактам, заключенным на физическую реконструкцию учреждений системы правосудия, в том числе путем полной реализации как Национальной антикоррупционной стратегии Украины, так и соответствующей Государственной антикоррупционной программы» - указано в заявлении.

Кроме того, по мнению министров юстиции стран «Большой семерки», «важно способствовать многоуровневым учебным инициативам (предназначенным не только для судей и прокуроров, но и для административного персонала судебных и работников антикоррупционных учреждений), направленных на информирование и обучение практикующих судей и юристов в борьбе с коррупцией, а также продолжить с уже имеющимися».

«Мы подтверждаем наше обязательство делиться передовым опытом для надлежащего функционирования судебных органов с целью усиления верховенства права» - подчеркнуто в документе.

Также в заявлении отмечено, что Украине необходимо модернизировать систему электронного правосудия: «Система E-Court позволяет участвовать в судебных процессах через видео и электронные документообороты, позволяющие подавать документы онлайн. Чтобы повысить эффективность этой системы, необходимо ее модернизировать».

Также они подтвердили «решительную поддержку Специальной группы Большой семерки по борьбе с коррупцией в Украине («ACT for Ukraine»)» и призвали «ACT for Ukraine» продолжать предоставлять свой опыт для поддержки Украины в ее текущих и будущих усилиях по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Вместе с тем отмечается, что «некоторые рекомендации и выводы соответствующих международных антикоррупционных мониторинговых механизмов, включая ООН, GRECO и OECD, выполнены лишь частично».

Поэтому для Украины будут дальнейшие рекомендации по противодействию взяточничеству.

«В феврале 2023 года Украина получила статус участника Рабочей группы ОЭСР по взяточничеству (WGB) с ожиданием, что до февраля 2025 г. она введет правовые реформы, чтобы соответствовать требованиям, необходимым для полноправного членства в WGB.

В настоящее время продолжается второй цикл обзора Украины согласно Механизму обзора имплементации Конвенции ООН против коррупции в сфере предупреждения и возвращения активов, результатом которого будут дальнейшие рекомендации в этих сферах» - указали министры.

«Любое дальнейшее выполнение этого заявления будет происходить в рамках «ACT for Ukraine», а результаты будут представлены накануне ежегодной встречи министров юстиции G7» - подытожили авторы заявления.

Автор: Наталя Мамченко 

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