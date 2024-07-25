«Жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету – що рекомендуватиме Верховна Рада Кабміну

Верховна Рада планує доручити Кабміну «опрацювати питання» щодо збільшення доходів проекту держбюджету порівняно з показниками, передбаченими у Бюджетній декларації на 2025- 2027 роки. Про це йдеться у проекті постанови 11437 про Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, який зареєструвала у парламенті голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
Збільшити доходи пропонують з урахуванням:
Паралельно має відбутися «жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету у всіх сферах державної політики і відмова від «непершочергових, неактуальних та неефективних витрат». Фінансовий ресурс держави має спрямовуватися на зміцнення обороноздатності, відбудову, адресний соціальних захист громадян, підтримку ветеранів.
При цьому видатки на безпеку і оборону мають бути не менше за обсяг граничних показників витрат, визначених для таких заходів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.
Уряду також пропонують вжити заходів щодо здійснення правочинів з державним боргом, гарантованим державою боргом і державними деривативами з метою відтермінування виплат за зобов'язаннями на середньостроковий чи довгостроковий період та спрямування бюджетних коштів на пріоритетні загальносуспільні потреби.
Депутати також пропонуватимуть переглянути джерела формування та напрями використання спеціального фонду держбюджету, зважаючи на необхідність проведення за загальним фондом обов'язкових загальносуспільних витрат у повному обсязі.
Уряду також пропонують реагувати «на нові виклики та загрози відновлення макроекономічної та фінансової стабільності» шляхом застосування додаткових фіскальних заходів, включаючи зокрема перегляд напрямів та обсягів спрямування видатків.
Комітет також рекомендує Уряду розглянути можливості підвищення у 2025-2027 роках розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки за умови забезпечення коштами пріоритетних потреб сектору національної безпеки і оборони.
Стосовно прожиткового мінімуму для суддів, прокурорів, податківців та інших – пропонується встановити «правове регулювання у всьому галузевому законодавстві застосування прожиткового мінімуму».
Крім того, Кабмін має створити на постійній основі у базовому законодавстві підстави застосування моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби шляхом доопрацювання та прийняття законопроекту про внесення змін до Закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад №8222) з урахуванням підсумків першого року впровадження цієї моделі.
Також пропонується перегляд формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти за результатами проведення оцінки практики застосування такої формули у поточному році і аналізу досягнутих зазначеними закладами результатів у освітній, науковій та міжнародній діяльності.
Серед інших рекомендацій:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.