«Жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету – що рекомендуватиме Верховна Рада Кабміну

Верховна Рада пропонує Уряду відмовитися від «непершочергових, неактуальних та неефективних витрат».

Верховна Рада планує доручити Кабміну «опрацювати питання» щодо збільшення доходів проекту держбюджету порівняно з показниками, передбаченими у Бюджетній декларації на 2025- 2027 роки. Про це йдеться у проекті постанови 11437 про Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, який зареєструвала у парламенті голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Збільшити доходи пропонують з урахуванням:

стану розгляду і прийняття законопроектів, спрямованих на мобілізацію додаткових бюджетних надходжень (передусім законопроектів 11090 і 11416);

вжиття заходів щодо погашення податкового боргу платників податків перед бюджетом, зниження рівня тіньової економіки (включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, запобігання та протидію контрабанді, запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ);

здійснення інвентаризації наявних податкових пільг, вироблення єдиного підходу до застосування податкових стимулів, внесення відповідних законодавчих пропозицій, спрямованих на запобігання необґрунтованих втрат доходів бюджету.

Паралельно має відбутися «жорстка» пріоритезація витрат державного бюджету у всіх сферах державної політики і відмова від «непершочергових, неактуальних та неефективних витрат». Фінансовий ресурс держави має спрямовуватися на зміцнення обороноздатності, відбудову, адресний соціальних захист громадян, підтримку ветеранів.

При цьому видатки на безпеку і оборону мають бути не менше за обсяг граничних показників витрат, визначених для таких заходів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Уряду також пропонують вжити заходів щодо здійснення правочинів з державним боргом, гарантованим державою боргом і державними деривативами з метою відтермінування виплат за зобов'язаннями на середньостроковий чи довгостроковий період та спрямування бюджетних коштів на пріоритетні загальносуспільні потреби.

Депутати також пропонуватимуть переглянути джерела формування та напрями використання спеціального фонду держбюджету, зважаючи на необхідність проведення за загальним фондом обов'язкових загальносуспільних витрат у повному обсязі.

Уряду також пропонують реагувати «на нові виклики та загрози відновлення макроекономічної та фінансової стабільності» шляхом застосування додаткових фіскальних заходів, включаючи зокрема перегляд напрямів та обсягів спрямування видатків.

Комітет також рекомендує Уряду розглянути можливості підвищення у 2025-2027 роках розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки за умови забезпечення коштами пріоритетних потреб сектору національної безпеки і оборони.

Стосовно прожиткового мінімуму для суддів, прокурорів, податківців та інших – пропонується встановити «правове регулювання у всьому галузевому законодавстві застосування прожиткового мінімуму».

Крім того, Кабмін має створити на постійній основі у базовому законодавстві підстави застосування моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби шляхом доопрацювання та прийняття законопроекту про внесення змін до Закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад №8222) з урахуванням підсумків першого року впровадження цієї моделі.

Також пропонується перегляд формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти за результатами проведення оцінки практики застосування такої формули у поточному році і аналізу досягнутих зазначеними закладами результатів у освітній, науковій та міжнародній діяльності.

Серед інших рекомендацій:

створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії та визначення реалістичних джерел його формування;

розроблення та схвалення Концепції розвитку системи правосуддя на 2024-2026 роки, визначивши стратегічні завдання, напрями та заходи розбудови цієї системи (за результатами оцінки стану виконання Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021- 2023 роки, затвердженої Указом Президента від 11 червня 2021 року №231), розглянувши можливість фінансового забезпечення функціонування органів і установ системи правосуддя виходячи з наявних фінансових ресурсів та обґрунтованості відповідної потреби;

включення до орієнтовного плану проведення оглядів витрат державного бюджету на 2025-2029 роки на найближчі роки (на 2025 і 2026 роки) сфер, які мають найбільший вплив на державні витрати (зокрема щодо: надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, у тому числі паливно-енергетичного комплексу, та фермерським господарствам; соціального захисту ветеранів; здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти, наукової і науково-технічної діяльності установами підпорядкованими МОН; розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та надання фінансової підтримки громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування; забезпечення функціонування Українського культурного фонду), що може дозволити вишукати потенційні резерви для економії бюджетних коштів та їх перенаправлення на більш пріоритетні загальносуспільні потреби, а також загалом сприятиме більш ефективному і раціональному використанню бюджетних коштів;

унормування питань:

зарахування до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з ПК на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя), у розмірі 64%;

продовження зупинення дії статей 98 і 99 Бюджетного кодексу в частині передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету;

визначення правових засад та механізмів здійснення оцінки майна, яка відображатиме поточну ринкову вартість об'єктів нерухомості та яку можна буде використовувати в цілях оподаткування майна;

збереження стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів, забезпечивши у разі зменшення таких джерел компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів.

Автор: Наталя Мамченко

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