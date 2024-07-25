«Жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета – что будет рекомендовать Верховная Рада Кабмину

Верховная Рада планирует поручить Кабмину «проработать вопрос» об увеличении доходов проекта госбюджета по сравнению с показателями, предусмотренными в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Об этом говорится в проекте постановления 11437 о Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, который зарегистрировала в парламенте председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа.
Увеличить доходы предлагают с учетом:
Параллельно должна произойти «жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета во всех сферах государственной политики и отказ от «непервоочередных, неактуальных и неэффективных расходов». Финансовый ресурс государства должен направляться на укрепление обороноспособности, восстановление, адресную социальную защиту граждан, поддержку ветеранов.
При этом расходы на безопасность и оборону должны быть не менее объема предельных показателей расходов, определенных для таких мер в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.
Правительству также предлагают принять меры по осуществлению сделок с государственным долгом, гарантированным государством долгом и государственными деривативами с целью отсрочки выплат по обязательствам на среднесрочный или долгосрочный период и направление бюджетных средств на приоритетные общеобщественные нужды.
Депутаты также будут предлагать пересмотреть источники формирования и направления использования специального фонда госбюджета, учитывая необходимость проведения по общему фонду обязательных общественных расходов в полном объеме.
Правительству также предлагают реагировать «на новые вызовы и угрозы восстановления макроэкономической и финансовой стабильности» путем применения дополнительных фискальных мер, включая пересмотр направлений и объемов направления расходов.
Комитет также рекомендует Правительству рассмотреть возможности повышения в 2025-2027 годах размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы, а также должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки при обеспечении средствами приоритетных потребностей сектора национальной безопасности и обороны.
Относительно прожиточного минимума для судей, прокуроров, налоговиков и других предлагается установить «правовое регулирование во всем отраслевом законодательстве применения прожиточного минимума».
Кроме того, Кабмин должен создать на постоянной основе в базовом законодательстве основания применения модели оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы путем доработки и принятия законопроекта о внесении изменений в Закон «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей №8222) с учетом итогов первого года внедрения данной модели.
Также предлагается пересмотр формулы распределения расходов государственного бюджета на высшее образование между высшими учебными заведениями по результатам проведения оценки практики применения такой формулы в текущем году и анализа достигнутых указанными заведениями результатов в образовательной, научной и международной деятельности.
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Автор: Наталя Мамченко
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