«Жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета – что будет рекомендовать Верховная Рада Кабмину

Верховная Рада предлагает Правительству отказаться от «непервоочередных, неактуальных и неэффективных расходов».

Верховная Рада планирует поручить Кабмину «проработать вопрос» об увеличении доходов проекта госбюджета по сравнению с показателями, предусмотренными в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Об этом говорится в проекте постановления 11437 о Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, который зарегистрировала в парламенте председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа.

Увеличить доходы предлагают с учетом:

состояния рассмотрения и принятия законопроектов, направленных на мобилизацию дополнительных бюджетных поступлений (прежде всего законопроектов 11090 и 11416);

принятие мер по погашению налогового долга налогоплательщиков перед бюджетом, снижение уровня теневой экономики (включая разрушение схем минимизации налоговых обязательств, предотвращение и противодействие контрабанде, предотвращение незаконного возмещения НДС);

осуществление инвентаризации имеющихся налоговых льгот, выработка единого подхода к применению налоговых стимулов, внесение соответствующих законодательных предложений, направленных на предотвращение необоснованных потерь доходов бюджета.

Параллельно должна произойти «жесткая» приоритетизация расходов государственного бюджета во всех сферах государственной политики и отказ от «непервоочередных, неактуальных и неэффективных расходов». Финансовый ресурс государства должен направляться на укрепление обороноспособности, восстановление, адресную социальную защиту граждан, поддержку ветеранов.

При этом расходы на безопасность и оборону должны быть не менее объема предельных показателей расходов, определенных для таких мер в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Правительству также предлагают принять меры по осуществлению сделок с государственным долгом, гарантированным государством долгом и государственными деривативами с целью отсрочки выплат по обязательствам на среднесрочный или долгосрочный период и направление бюджетных средств на приоритетные общеобщественные нужды.

Депутаты также будут предлагать пересмотреть источники формирования и направления использования специального фонда госбюджета, учитывая необходимость проведения по общему фонду обязательных общественных расходов в полном объеме.

Правительству также предлагают реагировать «на новые вызовы и угрозы восстановления макроэкономической и финансовой стабильности» путем применения дополнительных фискальных мер, включая пересмотр направлений и объемов направления расходов.

Комитет также рекомендует Правительству рассмотреть возможности повышения в 2025-2027 годах размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы, а также должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки при обеспечении средствами приоритетных потребностей сектора национальной безопасности и обороны.

Относительно прожиточного минимума для судей, прокуроров, налоговиков и других предлагается установить «правовое регулирование во всем отраслевом законодательстве применения прожиточного минимума».

Кроме того, Кабмин должен создать на постоянной основе в базовом законодательстве основания применения модели оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы путем доработки и принятия законопроекта о внесении изменений в Закон «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей №8222) с учетом итогов первого года внедрения данной модели.

Также предлагается пересмотр формулы распределения расходов государственного бюджета на высшее образование между высшими учебными заведениями по результатам проведения оценки практики применения такой формулы в текущем году и анализа достигнутых указанными заведениями результатов в образовательной, научной и международной деятельности.

Среди других рекомендаций:

создание фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и определение реалистических источников его формирования;

разработка и одобрение Концепции развития системы правосудия на 2024-2026 годы, определив стратегические задачи, направления и мероприятия по развитию этой системы (по результатам оценки состояния выполнения Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы, утвержденной Указом Президента 2 года №231), рассмотрев возможность финансового обеспечения функционирования органов и учреждений системы правосудия исходя из имеющихся финансовых ресурсов и соответствующей потребности;

включение в ориентировочный план проведения обзоров расходов государственного бюджета на 2025-2029 годы на ближайшие годы (на 2025 и 2026 годы) сфер, имеющих наибольшее влияние на государственные расходы (в частности: предоставление финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, в том числе топливно-энергетического комплекса и фермерским хозяйствам; предоставление финансовой поддержки общественных объединений физкультурно-спортивного направления; обеспечение функционирования Украинского культурного фонда), что может позволить изыскать потенциальные резервы для экономии бюджетных средств и их перенаправления на более приоритетные общеобщественные потребности, а также будет способствовать более эффективному и рациональному использованию бюджетных средств;

нормирование вопросов:

зачисление в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин налога на доходы физических лиц, уплачиваемого (перечисляемого) согласно НК на соответствующей территории (кроме территории городов Киева и Севастополя), в размере 64%;

продолжение остановки действия статей 98 и 99 Бюджетного кодекса в части передачи реверсной дотации из местных бюджетов в государственный бюджет;

определение правовых основ и механизмов осуществления оценки имущества, отражающей текущую рыночную стоимость объектов недвижимости и которую можно будет использовать в целях налогообложения имущества;

сохранение стабильных источников наполнения местных бюджетов, обеспечив при уменьшении таких источников компенсацию соответствующих потерь доходов местных бюджетов.

Автор: Наталя Мамченко

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