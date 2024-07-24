Виталий Кличко заявил, что движение поездов синей веткой метро в Киеве возобновят через месяц

По словам Виталия Кличко, движение между станциями Демеевская и Лыбидская могут запустить уже в сентябре.

В Киеве в сентябре планируют возобновить движение поездов по обновленной синей ветке метрополитена. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы через месяц движение между станциями Демеевская и Лыбидская было запущено.

«Очень в сжатые шаги… То есть работаем без выходных для того, чтобы возобновить движение метрополитена. Я не называю четкую дату, а надеюсь, что чрезвычайных ситуаций не будет, делаем все, чтобы в сентябре движение было возобновлено», — заявил Кличко.

Ранее в Киевском метрополитене назвали сроки возобновления движения поездов между станциями «Демеевская» и «Лыбидская».

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