Віталій Кличко заявив, що рух потягів синьою гілкою метро у Києві відновлять через місяць

За словами Віталя Кличка, рух між станціями Деміївська та Либідська можуть запустити вже у вересні.

У Києві у вересні планують відновити рух потягів в оновленою синьою гілкою метрополітену. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі робиться все можливе, щоб через місяць рух між станціями Деміївська та Либідська був запущений.

«Дуже в стислі кроки… Тобто працюємо без вихідних для того, щоб відновити рух метрополітену. Я не називаю чітку дату, а сподіваюся, що надзвичайних якихось ситуацій не буде, робимо все, щоб у вересні рух було відновлено», — заявив Кличко.

Раніше у Київському метрополітені назвали терміни відновлення руху поїздів між станціями «Деміївська» та «Либідська».

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