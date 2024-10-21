Самоспалення біля будівлі суду — реакція Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя попросили Офіс Генпрокурора відреагувати на погрози суддям Рокитнянського райсуду Київської області.

Будівля Рокитнянського райсуду Київської області, джерело фото - ТУ ДСА в Київській області

У Вищій раді правосуддя 8 жовтня надали свою оцінку подіям біля Рокитнянського районного суду Київської області, які сталися у липні 2024 року.

Нагадаємо, що 18 липня біля будівлі Рокитнянського райсуду громадянка Руслана Г. здійснила спробу самоспалення, однак полум’я вдалося загасити співробітнику Служби судової охорони, який перебував на пості охорони суду. Втім, Руслана Г. отримала 80% опіків тіла і у серпні померла в лікарні.

Як виявилося під час розслідування вказаного інциденту, у Руслани Г. в Рокитнянському райсуді слухалася цивільна справа про усиновлення дитини, ініціатором якої була інша особа.

Відповідна справа знаходилася на розгляді у голови Рокитнянського райсуду Оксани Штифорук.

Як повідомила до Вищої ради правосуддя Оксана Штифорук, 18 липня о 13:30 в приміщення суду прийшла Руслана Г. Вона повідомила, що хоче отримати інформацію відносно розгляду справи про усиновлення.

Разом з тим, за даними свідків, Руслана Г. поводила себе агресивно, висловлювалася нецензурно на адресу працівників апарату суду та співробітників Судової охорони, а потім заявила, що хоче підпалити суд, себе або навіть суддю.

Згідно до показів працівників апарату суду та співробітників Судової охорони, Руслана Г. перебувала у стані алкогольного сп’яніння, відтак до суду було викликано наряд поліції.

Після прибуття поліцейських до суду Руслана Г. залишила приміщення суду.

Однак близько 16:10 співробітники Судової охорони побачили, що Руслана Г. наближається до будівлі суду з пляшкою з невідомою речовиною у руках. За 20-25 метрів до будівлі суду Руслана Г. вилила на себе речовину і підпалила себе.

Співробітник Судової охорони, який заздалегідь побачив наближення Руслани Г. до будівлі суду, встиг зреагувати та загасив полум’я. Одразу були викликані «швидка допомога» та поліція.

Оскільки подія відбулася вдень, то інцидент набув резонансу, до того ж через деякий час у мережі Internet опинилося відео інциденту з камер спостереження, встановлених навколо суду.

При цьому коментарі під зазначеними відео зводилися переважно до визначення, що в самоспаленні жінки винні судді Рокитнянського райсуду, а частина коментарів містила заклики до фізичної розправи з суддями, які нібито «довели до самогубства» Руслану Г.

Через це голова суду Оксана Штифорук звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 377 (погроза вбивством, насильством щодо судді у зв’язку з діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу.

Відповідні відомості були внесені до Реєстру досудових розслідувань.

У свою чергу, Вища рада правосуддя, зазначила, що «встановлені під час перевірки обставини дають підстави для висновку, що події, про які йдеться в повідомленні, пов’язані з діяльністю судді щодо здійснення правосуддя у конкретній справі», а «адресовані судді погрози дають обґрунтовані підстави для занепокоєння щодо власної безпеки, а отже, створюють реальну загрозу суддівській незалежності, тому кожен факт висловлення в усній або письмовій формі погрози судді має бути ретельно перевірений правоохоронними органами».

Разом з тим, Рада правосуддя вказала, «що особливості професійної діяльності судді нерідко зумовлюють висловлення учасниками судових справ або вільними слухачами певних погроз на адресу суддів. Різкі фрази та/або заяви з погрозами у багатьох випадках пов’язані з емоційним негативним сприйняттям рішень чи процесуальних дій судді та не свідчать про намір особи спричинити будь-яку реальну шкоду. Прояв таких емоцій може свідчити про неповагу до суду, що не є тотожним втручанню в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

У підсумку ВРП все ж звернулася до Офісу Генпрокурора з проханням перевірити обставини, про які повідомила суддя Оксана Штифорук на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

Крім того, Рада правосуддя попросила повідомити, в якому наразі стані перебуває розслідування кримінального провадження за зверненням Оксани Штифорук.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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