Самосожжение возле здания суда — реакция Высшего совета правосудия

В Высшем совете правосудия попросили Офис Генпрокурора отреагировать на угрозы судьям Рокитнянского райсуда Киевской области.

Здание Рокитнянского райсуда Киевской области, источник фото - ТУ ГСА в Киевской области

В Высшем совете правосудия 8 октября дали свою оценку событиям возле Рокитнянского районного суда Киевской области, которые произошли в июле 2024 года.

Напомним, что 18 июля у здания Рокитнянского райсуда гражданка Руслана Г. предприняла попытку самосожжения, однако пламя удалось потушить сотруднику Службы судебной охраны, находившемуся на посту охраны суда. Впрочем, Руслана Г. получила 80% ожогов тела и в августе скончалась в больнице.

Как выяснилось в ходе расследования указанного инцидента, у Русланы Г. в Рокитнянском райсуде слушалось гражданское дело об усыновлении ребенка, инициатором которого было другое лицо.

Соответствующее дело находилось на рассмотрении у главы Рокитнянского райсуда Оксаны Штифорук.

Как сообщила в Высший совет правосудия Оксана Штифорук, 18 июля в 13:30 в помещение суда пришла Руслана Г. Она сообщила, что хочет получить информацию о рассмотрении дела об усыновлении.

Вместе с тем, по данным очевидцев, Руслана Г. вела себя агрессивно, нецензурно высказывалась в адрес работников аппарата суда и сотрудников Судебной охраны, а затем заявила, что хочет поджечь суд, себя или даже судью.

Согласно показаниям работников аппарата суда и сотрудников Судебной охраны, Руслана Г. находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в суд был вызван наряд полиции.

После прибытия полицейских в суд Руслана Г. покинула помещение суда.

Однако около 16.10 сотрудники Судебной охраны увидели, что Руслана Г. приближается к зданию суда с бутылкой с неизвестным веществом в руках. В 20-25 метрах от здания суда Руслана Г. вылила на себя вещество и подожгла себя.

Сотрудник Судебной охраны, заранее увидевший приближение Русланы Г. к зданию суда, успел среагировать и погасил пламя. Сразу были вызваны «скорая помощь» и полиция.

Поскольку происшествие произошло днем, то инцидент получил резонанс, к тому же через некоторое время в сети Internet оказалось видео инцидента с камер наблюдения, установленных возле здания суда.

При этом комментарии под указанными видео сводились преимущественно к утверждению, что в самосожжении женщины виноваты судьи Рокитнянского райсуда, а часть комментариев содержала призывы к физической расправе с судьями, которые якобы довели до самоубийства Руслану Г.

Поэтому председатель суда Оксана Штифорук обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 377 (угроза убийством, насилием в отношении судьи в связи с деятельностью, связанной с совершением правосудия) Уголовного кодекса.

Соответствующие сведения были внесены в Реестр досудебных расследований.

В свою очередь Высший совет правосудия отметил, что «установленные во время проверки обстоятельства дают основания для вывода, что события, о которых идет речь в сообщении, связаны с деятельностью судьи по осуществлению правосудия в конкретном деле», а «адресованные судье угрозы дают обоснованные основания для беспокойства относительно собственной безопасности, а значит, создают реальную угрозу судейской независимости, поэтому каждый факт выражения в устной или письменной форме угрозы судьи должен быть тщательно проверен правоохранительными органами».

Вместе с тем, Совет правосудия указал, что «особенности профессиональной деятельности судьи нередко обусловливают высказывание участниками судебных дел или свободными слушателями определенных угроз в адрес судей. Резкие фразы и/или заявления с угрозами во многих случаях связаны с эмоциональным негативным восприятием решений или процессуальных действий судьи и не свидетельствуют о намерении личности нанести любой реальный вред. Проявление таких эмоций может свидетельствовать о неуважении к суду, что не тождественно вмешательству в деятельность судьи по осуществлению правосудия».

В итоге, ВСП все же обратилась к Офису Генпрокурора с просьбой проверить обстоятельства, о которых сообщила судья Оксана Штифорук на наличие признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Кроме того, Совет правосудия попросил сообщить, в каком состоянии находится расследование уголовного производства по обращению самой Оксаны Штифорук.

Автор: Вячеслав Хрипун

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