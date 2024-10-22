В Тернопольской области водитель за 20 тысяч гривен хотел «откупиться» за пьяную езду

За предоставление неправомерной выгоды полицейским мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

В Тернопольской области мужчина за 20 тысяч гривен хотел «откупиться» от административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль Peugeot Partner. В ходе общения с водителем – 64-летним жителем Тернопольского района, полицейские заметили, что он имеет явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат оказался положительным – 1,19 промилле.

После этого водитель-нарушитель сел в авто и уехал с места происшествия. Однако сотрудники полиции догнали его. Во время составления административных материалов водитель попытался «договориться» с правоохранителями и положил в бронежилет одному из инспекторов 20 тысяч гривен.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Также полицейские составили админпротоколы на водителя по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и вынесшим постановление в соответствии с ч. 5 ст. 121 (нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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