Украинцы стали втрое чаще обращаться по вопросам психического здоровья к семейным врачам

За 9 месяцев этого года на первичный уровень медицинской помощи – к семейным врачам, терапевтам и педиатрам – по вопросам психического здоровья обратились 353 049 пациентов, из них 54 464 – дети до 18 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и отметили, что это более чем в три раза превышает прошлогодние показатели.
В Минздраве указывают, что чаще всего украинцы обращались по следующим причинам:
В Минздраве напоминают, что в Украине ввели услуги по охране психического здоровья на первичном уровне медпомощи. Для этого еще в ноябре 2022 года в Программу медицинских гарантий добавили новый пакет — «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи».
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