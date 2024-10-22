Украинцы стали втрое чаще обращаться по вопросам психического здоровья к семейным врачам

За 9 месяцев к семейным врачам, терапевтам и педиатрам по вопросам психического здоровья обратилось более 353 тысяч пациентов.

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За 9 месяцев этого года на первичный уровень медицинской помощи – к семейным врачам, терапевтам и педиатрам – по вопросам психического здоровья обратились 353 049 пациентов, из них 54 464 – дети до 18 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и отметили, что это более чем в три раза превышает прошлогодние показатели.

В Минздраве указывают, что чаще всего украинцы обращались по следующим причинам:

Ощущение тревоги/нервирования/напряженности – 150 236 пациентов.

Нарушение сна – 98 043 пациента.

Психологические симптомы/жалобы другие – 58 605 пациентов.

Подавленное настроение – 20 707 пациентов.

Детское поведение/симптомы/жалобы – 15 177 пациентов.

Острая реакция на стресс – 14 531 пациент.

Нарушение памяти – 12 981 пациент.

Злоупотребление табаком – 10 172 пациента.

Ощущение/поведение раздражительность/злость — 6531 пациент.

Старость, ощущение/поведение старого человека — 6324 пациента.

В Минздраве напоминают, что в Украине ввели услуги по охране психического здоровья на первичном уровне медпомощи. Для этого еще в ноябре 2022 года в Программу медицинских гарантий добавили новый пакет — «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи».

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