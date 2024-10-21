Подлежит ли налогообложению выигрыш в государственную денежную лотерею

Доход в виде выигрышей включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика и облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов.

Основные принципы государственного регулирования лотерейной сферы в Украине, создание благоприятных условий для развития лотерейного рынка установлены Законом Украины от 6 сентября 2012 № 5204-VI «О государственных лотереях в Украине».

Приз (выигрыш) – средства, имущество, имущественные или неимущественные права, подлежащие выплате (выдаче) участнику в случае его выигрыша в государственную лотерею в соответствии с обнародованными условиями ее проведения.

Налогообложение доходов физических лиц регулируется разд. IV Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VІ с изменениями и дополнениями, в который Законом от 28 декабря 2014 года №71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», внесены изменения в части налогообложение выигрышей, призов.

Так, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются, в частности, доходы в виде выигрышей, призов.

Особенности начисления (выплаты) и обложения выигрышей и призов регулируется п. 170.6 ст. 170 НКУ, согласно п.п. 170.6.1 которого налоговым агентом налогоплательщика при начислении (выплате, предоставлении) в его пользу доходу в виде выигрышей (призов) в лотерею или в другие розыгрыши, является лицо, осуществляющее такое начисление (выплату).

Налоговым агентом – оператором лотереи в сроки, определенные НКУ для месячного налогового периода, в бюджет уплачивается (перечисляется) общая сумма налога, начисленного по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18 процентов), из общей суммы выигрышей (призов), выплаченных за налоговый (отчетный) месяц игрокам в лотерею.

Кроме того, налоговые агенты – операторы лотереи в налоговом расчете сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, представление которого предусмотрено п. п. "б" п. 176.2 ст. 176 НКУ, отражают общую сумму начисленных (выплаченных) в отчетном налоговом периоде доходов в виде выигрышей (призов) и общую сумму удержанного налога. При этом в Расчете не указывается информация о суммах отдельного выигрыша, суммах начисленного на него налога, а также сведения о физическом лице - плательщика налога, получившего доход в виде выигрыша (приза).

Также следует отметить, что при начислении (выплате) доходов в виде выигрышей в лотерею или других розыгрышах, предусматривающих предварительное приобретение плательщиком налога права на участие в таких лотереях или розыгрышах, не принимаются во внимание расходы плательщика налога в связи с получением такого дохода.

Доходы, указанные в п. 170.6 ст. 170 НКУ, окончательно облагаются налогом при их выплате за их счет.

Таким образом, доход в виде выигрышей (призов) в государственную денежную лотерею включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика и облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов.

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