Українці стали втричі частіше звертатися з питань психічного здоровʼя до сімейних лікарів

За 9 місяців до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів з питань психічного здоровʼя звернулося більше 353 тисяч пацієнтів.

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За 9 місяців цього року на первинний рівень медичної допомоги — до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів — з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів, із них 54 464 — діти до 18 років. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я та зазначили, що це більше ніж утричі перевищує торішні показники.

У МОЗ вказують, що найчастіше українці зверталися з наступних причин:

Відчуття тривоги/нервування/напруженості — 150 236 пацієнтів.

Порушення сну — 98 043 пацієнти.

Психологічні симптоми/скарги інші — 58 605 пацієнтів.

Пригнічений настрій — 20 707 пацієнтів.

Дитяча поведінка/симптоми/скарги — 15 177 пацієнтів.

Гостра реакція на стрес — 14 531 пацієнт.

Порушення памʼяті — 12 981 пацієнт.

Зловживання тютюном — 10 172 пацієнти.

Відчуття/поведінка роздратованість/злість — 6 531 пацієнт.

Старість, відчуття/поведінка старої людини — 6 324 пацієнти.

У МОЗ нагадують, що в Україні запровадили надання послуг з охорони психічного здоровʼя на первинному рівні меддопомоги. Для цього ще у листопаді 2022 року у Програму медичних гарантій додали новий пакет — «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

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