Українці стали втричі частіше звертатися з питань психічного здоровʼя до сімейних лікарів

За 9 місяців цього року на первинний рівень медичної допомоги — до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів — з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів, із них 54 464 — діти до 18 років. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я та зазначили, що це більше ніж утричі перевищує торішні показники.
У МОЗ вказують, що найчастіше українці зверталися з наступних причин:
У МОЗ нагадують, що в Україні запровадили надання послуг з охорони психічного здоровʼя на первинному рівні меддопомоги. Для цього ще у листопаді 2022 року у Програму медичних гарантій додали новий пакет — «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».
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