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Українці стали втричі частіше звертатися з питань психічного здоровʼя до сімейних лікарів

07:18, 22 жовтня 2024
За 9 місяців до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів з питань психічного здоровʼя звернулося більше 353 тисяч пацієнтів.
Українці стали втричі частіше звертатися з питань психічного здоровʼя до сімейних лікарів
Джерело фото: Freepik
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За 9 місяців цього року на первинний рівень медичної допомоги — до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів — з питань психічного здоровʼя звернулися 353 049 пацієнтів, із них 54 464 — діти до 18 років. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я та зазначили, що це більше ніж утричі перевищує торішні показники.

У МОЗ вказують, що найчастіше українці зверталися з наступних причин:

  • Відчуття тривоги/нервування/напруженості — 150 236 пацієнтів.
  • Порушення сну — 98 043 пацієнти.
  • Психологічні симптоми/скарги інші — 58 605 пацієнтів.
  • Пригнічений настрій — 20 707 пацієнтів.
  • Дитяча поведінка/симптоми/скарги — 15 177 пацієнтів.
  • Гостра реакція на стрес — 14 531 пацієнт.
  • Порушення памʼяті — 12 981 пацієнт.
  • Зловживання тютюном — 10 172 пацієнти.
  • Відчуття/поведінка роздратованість/злість — 6 531 пацієнт.
  • Старість, відчуття/поведінка старої людини — 6 324 пацієнти.

У МОЗ нагадують, що в Україні запровадили надання послуг з охорони психічного здоровʼя на первинному рівні меддопомоги. Для цього ще у листопаді 2022 року у Програму медичних гарантій додали новий пакет — «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

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МОЗ охорона здоров'я Міністерство охорони здоров'я

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