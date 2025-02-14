Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів України повідомила про проблеми, які можуть виникнуть у Школи суддів під час реалізації процедур оголошеного ВККС у грудні 2024 року добору на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів, а також під час початкової підготовки переможців конкурсу на посади суддів.
За словами ректора НШСУ Миколи Оніщука, проблеми можуть бути наступні:
тривалість процедур добору та конкурсу (з подальшими співбесідами) ускладнює для НШСУ питання організаційного та методичного забезпечення процедур добору
нестабільність міжнародної технічної допомоги є суттєвою проблемою (припинення діяльності USAID та скорочення витрат іншими проектами МТД)
необхідність розробки великої кількості тестових завдань на знання норм права, практичних завдань в рамках кожної судової спеціалізації, а також запитань з історії української державності
початкова підготовка переможців конкурсу в перше в історії доборів на посади суддів буде відбуватися не до, а після призначення на посаду судді.
початкова підготовка суддів буде тривати всього два місяці, замість дев’яти, як це було у минулі роки - програма підготовки майбутніх суддів має бути надзвичайно інтенсивною
необхідність майже одночасного залучення для підготовки новопризначених суддів у якості тренерів сотень вже практикуючих суддів – суддів-тренерів може знадобитися понад 500
необхідність пошуку приміщень для підготовки сотень новопризначених суддів – НШСУ навряд чи зможе забезпечити одночасну підготовку такої кількості суддів у стислі терміни, відтак підготовку суддів доведеться розділяти на свого роду «потоки», які не будуть пересікатися між собою у часі
враховуючи «екстремальні» умови підготовки, на думку НШСУ, для новопризначених суддів доцільно запровадити інститут наставництва (менторства) у якості практично орієнтованої форми навчання, при цьому менторами будуть виключно судді, які вже мають досвід здійснення правосуддя
Нагадаємо, що 11 грудня 2024 року ВККС оголосила добір на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів. Комісія планує провести усі основні процедури добору у стислі терміни і вже наприкінці 2025 року або на початку 2026 року перейти до етапу співбесід з переможцями відповідного конкурсу та наданню рекомендацій для призначення на посади суддів.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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