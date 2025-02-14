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Отбор на должности 1800 судей местных судов будет непростым испытанием и потребует максимальной концентрации усилий и ресурсов – НШСУ

17:48, 14 февраля 2025
Национальная школа судей сообщила о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время отбора на должности судей и последующей профессиональной подготовки новоназначенных судей.
Отбор на должности 1800 судей местных судов будет непростым испытанием и потребует максимальной концентрации усилий и ресурсов – НШСУ
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Национальная школа судей Украины сообщила о проблемах, которые могут возникнуть у Школы судей при реализации процедур объявленного ВККС в декабре 2024 года отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, а также в процессе начальной подготовки победителей конкурса на должности судей. 

По словам ректора НШСУ Николая Онищука, проблемы могут быть следующие: 

продолжительность процедур отбора и конкурса (с последующими собеседованиями) усложняет для НШСУ вопросы организационного и методического обеспечения процедур отбора судей 

нестабильность международной технической помощи является существенной проблемой (прекращение деятельности USAID и сокращение расходов другими проектами МТП) 

необходимость разработки большого количества тестовых заданий на знание норм права, практических задач в рамках каждой судебной специализации, а также вопросов по истории украинской государственности 

начальная подготовка победителей конкурса впервые в истории отборов на должности судей будет происходить не до, а после назначения на должность судьи 

начальная подготовка судей продлится всего два месяца, вместо девяти, как это было в прошлые годы - программа подготовки будущих судей должна быть чрезвычайно интенсивной 

необходимость одновременного привлечения для подготовки новоназначенных судей в качестве тренеров сотен уже практикующих судей – судей-тренеров может понадобиться более 500 

необходимость поиска помещений для подготовки сотен новоназначенных судей – НШСУ вряд ли сможет обеспечить одновременную подготовку такого количества судей в сжатые сроки, поэтому подготовку судей придется разделить на «потоки», которые не будут пересекаться между собой во времени 

учитывая «экстремальные» условия подготовки судей, по мнению НШСУ, для новоназначенных судей целесообразно ввести институт наставничества (менторства) в качестве практически ориентированной формы обучения, при этом менторами будут исключительно судьи, уже имеющие опыт осуществления правосудия 

Напомним, что 11 декабря 2024 года ВККС объявила отбор на 1800 вакантных должностей судей местных судов. Комиссия планирует провести все основные процедуры отбора в сжатые сроки и уже в конце 2025 года или начале 2026 года перейти к этапу собеседований с победителями соответствующего конкурса и предоставлению им рекомендаций для назначения на должности судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Школа судей местные суды НШСУ

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Отбор на должности 1800 судей местных судов будет непростым испытанием и потребует максимальной концентрации усилий и ресурсов – НШСУ

Национальная школа судей сообщила о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время отбора на должности судей и последующей профессиональной подготовки новоназначенных судей.

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