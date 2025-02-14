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Суд подтвердил штраф более 250 тысяч гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

23:13, 14 февраля 2025
Суд признал правомерным налоговое уведомление-решение о штрафе в размере более 256 тысяч гривен за нарушение регистрации налоговых накладных.
Суд подтвердил штраф более 250 тысяч гривен за несвоевременную регистрацию налоговых накладных
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Судом первой инстанции по делу поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого уведомления-решения, которым применены штрафные санкции за нарушение порядка регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки к таким накладным с НДС в Едином реестре налоговых накладных в размере 256 323,21 гривен. Об этом сообщает налоговая в Полтавской области.

Так, контролюючим органом проведено камеральну перевірку платника, за наслідками якої складено акт та встановлено несвоєчасну реєстрацію податкових накладних за період серпень, листопад 2022, січень-липень, вересень-жовтень 2023 року.

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що визначені  пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX ПК України строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються до податкових накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних яких припадає на період з дати набрання чинності Законом №2876-IX (тобто з датою складання починаючи з 16 січня 2023 року) та діють тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Тобто, штрафи в розмірах, встановлених пунктом 90 підрозділу 2 розділу XX ПК України, застосовуються у разі порушення платником податку передбачених пунктом 89 підрозділу 2 розділу XX ПК України граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних із датою складання, починаючи  з 16 січня 2023 року.

При цьому, порушення платником податку граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, які припадають на період до дати набрання чинності Законом №2876-IX (тобто застосовується до податкових накладних/розрахунків коригування з датою складання не пізніше 15 січня 2023 року включно), тягне за собою накладання на такого платника податку штрафу у розмірах, встановлених пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України.

Суд наголосив, що особливістю операцій із реєстрації податкових накладних є їх тривалість у часі, а тому у даному випадку необхідно враховувати плинність та змінюваність законодавства, адже відправною точкою для притягнення до відповідальності платників податків за порушення пункту 201.10 статті 201 ПК України є саме дата здійснення реєстрації податкових накладних, а не дата їх складання.

Суд дійшов висновку, що позивачем порушено терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, за що підлягало притягненню до фінансової відповідальності відповідно до положень пункту 120-1 статті 120-1 ПК України та п.90 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України.

Відтак, Харківським окружним адміністративним судом від 27 січня 2025 року  у справі №520/24524/24 відмовлено у задоволенні позову товариства.

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