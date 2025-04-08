Європейській комісії потрібно переглянути непрозоре фінансування неурядових організацій – звіт Європейської рахункової палати

Європейська рахункова палата вказала, що у деяких випадках гранти отримували організації, керівні органи яких складалися з представників уряду, не перевірялося, чи переслідували НУО комерційні інтереси своїх членів, а також, що Єврокомісія не змогла чітко повідомити, чи проводили деякі неурядові організації «пропагандистську діяльність», яка фінансувалася за рахунок грантів ЄС.

Джерело фото: euractiv

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Європейський Союз щороку виділяє мільярди євро неурядовим організаціям без належного контролю за тим, як витрачаються ці гроші — і перевірки того, чи надходять вони взагалі до справжніх неурядових організацій. Цей головний висновок міститься у «жахливій» доповіді Європейської рахункової палати (European Court of Auditors, ECA), яка, ймовірно, посилить запеклу політичну боротьбу за те, як некомерційні організації використовують кошти грантів ЄС, повідомляє Politico.

У звіті використовуються такі характеристики, як «непрозоре» і «туманне», вказується, що всьому процесу ЄС щодо фінансування неурядових організацій бракує прозорості, а спосіб надання, моніторингу та розкриття грантів потрібно реформувати.

«Картина фінансування ЄС неурядових організацій залишається туманною, оскільки інформація про фінансування ЄС — включно з лобіюванням — не є ані надійною, ані прозорою», — сказала Лайма Андрікене, відповідальна за звіт член ECA, яка також є колишнім депутатом від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП).

Ця критика дасть боєприпаси консервативним законодавцям у Європейському парламенті, які хочуть переглянути спосіб розподілу грошей ЄС неурядовим організаціям, стверджуючи, що їм бракує прозорості та ці кошти часто використовуються для лобіювання.

Єврокомісія чітко не розкрила інформацію, яку вона мала, щодо діяльності неурядових організацій з адвокації, яка фінансувалася грантами ЄС, заявили в ECA.

Що сказано в звіті

ECA розглянула фінансування ЄС, надане 90 неурядовим організаціям протягом 2021-2023 років на загальну суму 7,4 мільярда євро.

До нього увійшли кошти, отримані через дослідницьку програму ЄС Horizon Europe, Європейський соціальний фонд Plus, Фонд надання притулку, міграції та інтеграції, молодіжну програму Erasmus+, а також програму LIFE, яка фінансує зелені проекти.

Було встановлено, що Комісія перевіряє, чи неурядові організації відповідають основним вимогам щодо прозорості, але не перевіряє відповідність цінностям ЄС. Це наражає ЄС на репутаційний ризик, сказала Андрікєне.

Європейські аудитори вказали на випадки, коли організації самопроголошували себе «неурядовими», хоча ними не були.

«Ми були дуже шоковані, коли виявили, що один великий науково-дослідний інститут був класифікований як неурядова організація, а його керівний орган складався виключно з представників уряду», — сказала Андрікене журналістам.

У звіті виявлено, що важливі аспекти статусу НУО не перевірялися, наприклад, зв’язки з державними органами та чи переслідували вони комерційні інтереси своїх членів.

Єврокомісія також не змогла чітко надати для громадськості інформацію про «пропагандистську діяльність» неурядових організацій, яка фінансувалася за рахунок грантів ЄС, заявили аудитори, закликаючи до додаткової прозорості через «делікатний характер» цієї інформації.

ECA рекомендувала Єврокомісії надати більш чіткі визначення того, що вважається неурядовою організацією, вимагати більше регулярних оновлень про те, як витрачаються кошти грантів, і посилити перевірку того, що НУО діють відповідно до цінностей ЄС.

В Єврокомісії відповіли, що візьмуть до уваги рекомендації аудиторів і приймуть заходи, «які мінімізують адміністративний тягар і є пропорційними».

Видання додає, що минулого тижня Єврокомісія визнала у своїй заяві , що в «деяких випадках» робочі програми, подані неурядовими організаціями, «містили конкретні дії з адвокації та неправомірну лобістську діяльність».

Як зазначає Politico, звіт навряд чи міг бути представлений у гірший час для некомерційного сектору. У Європі напади на неурядові організації з боку євродепутатів помножуються, зокрема через використання ними коштів ЄС для оплати лобістської діяльності.

Депутати Європарламенту від Європейської народної партії стверджують, що Європейська комісія явно платила неурядовим організаціям за лобіювання від її імені на просування Європейської зеленої угоди в установах ЄС, включаючи інші департаменти Комісії — це, здається, Комісія визнала минулого тижня .

На міжнародному рівні джерела фінансування «висихають» після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив заморозити програму USAID із зовнішнього розвитку вартістю 27 мільярдів доларів на рік .

Депутат Європарламенту від Зелених Даніель Фройнд сказав Politico, що він побоюється, що звіт ECA може бути використаний деякими політичними силами і посилити «подальші атаки на неурядові організації».

«Коли ви читаєте заголовок… може скластися враження, що в цьому винні неурядові організації… тоді як це загальна проблема бенефіціарів фінансування ЄС», – сказав Фройнд.

Автор: Наталя Мамченко

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