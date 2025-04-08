Европейской комиссии необходимо пересмотреть непрозрачное финансирование неправительственных организаций — отчет Европейской счетной палаты

Европейская счетная палата указала, что в некоторых случаях гранты получали организации, руководящие органы которых состояли из представителей правительства, не проверялось, преследовали ли НПО коммерческие интересы своих членов, а также то, что Еврокомиссия не смогла четко сообщить, проводили ли некоторые неправительственные организации «пропагандистскую деятельность», финансируемую за счет грантов ЕС.

Источник фото: euractiv

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Европейский Союз ежегодно выделяет миллиарды евро неправительственным организациям без должного контроля за тем, как расходуются эти деньги, и проверки того, поступают ли они вообще настоящим НПО. Этот главный вывод содержится в «шокирующем» докладе Европейской счетной палаты (European Court of Auditors, ECA), который, вероятно, усилит ожесточенную политическую борьбу за то, как некоммерческие организации используют средства грантов ЕС, сообщает Politico.

В отчете используются такие характеристики, как «непрозрачное» и «туманное», подчеркивается, что всему процессу ЕС по финансированию НПО не хватает прозрачности, а способ предоставления, мониторинга и раскрытия грантов нуждается в реформировании.

«Картина финансирования ЕС неправительственных организаций остается туманной, поскольку информация о финансировании ЕС — включая лоббирование — не является ни надежной, ни прозрачной», — заявила Лайма Андрикене, ответственная за отчет член ECA, которая также является бывшим депутатом от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

Эта критика даст боеприпасы консервативным законодателям в Европейском парламенте, которые хотят пересмотреть способ распределения денег ЕС неправительственным организациям, утверждая, что им не хватает прозрачности и что эти средства часто используются для лоббирования.

Еврокомиссия четко не раскрыла информацию, которой располагала, о деятельности НПО по адвокации, финансируемой грантами ЕС, заявили в ECA.

Что сказано в отчете

ECA рассмотрела финансирование ЕС, предоставленное 90 неправительственным организациям в период 2021–2023 годов на общую сумму 7,4 миллиарда евро.

В него вошли средства, полученные через исследовательскую программу ЕС Horizon Europe, Европейский социальный фонд Plus, Фонд предоставления убежища, миграции и интеграции, молодежную программу Erasmus+, а также программу LIFE, которая финансирует зеленые проекты.

Было установлено, что Комиссия проверяет, соответствуют ли НПО основным требованиям прозрачности, но не проверяет их соответствие ценностям ЕС. Это подвергает ЕС репутационным рискам, отметила Андрикене.

Европейские аудиторы указали на случаи, когда организации самопровозглашали себя «неправительственными», хотя таковыми не являлись.

«Мы были очень шокированы, когда обнаружили, что один крупный научно-исследовательский институт был классифицирован как неправительственная организация, а его руководящий орган состоял исключительно из представителей правительства», — сказала Андрикене журналистам.

В отчете выявлено, что важные аспекты статуса НПО не проверялись, например, связи с государственными органами и преследование ими коммерческих интересов своих членов.

Еврокомиссия также не смогла четко предоставить общественности информацию о «пропагандистской деятельности» НПО, финансируемой за счет грантов ЕС, заявили аудиторы, призывая к большей прозрачности из-за «деликатного характера» этой информации.

ECA рекомендовала Еврокомиссии дать более четкие определения того, что считается неправительственной организацией, требовать больше регулярных обновлений о том, как расходуются средства грантов, и усилить проверку того, действуют ли НПО в соответствии с ценностями ЕС.

В Еврокомиссии ответили, что примут во внимание рекомендации аудиторов и предпримут меры, «которые минимизируют административное бремя и являются пропорциональными».

Издание добавляет, что на прошлой неделе Еврокомиссия признала в своем заявлении, что в «некоторых случаях» рабочие программы, представленные НПО, «содержали конкретные действия по адвокации и неправомерную лоббистскую деятельность».

Как отмечает Politico, отчет вряд ли мог быть представлен в худшее время для некоммерческого сектора. В Европе нападки на НПО со стороны евродепутатов множатся, в частности из-за использования ими средств ЕС для оплаты лоббистской деятельности.

Депутаты Европарламента от Европейской народной партии утверждают, что Еврокомиссия явно платила НПО за лоббирование от ее имени для продвижения Европейской зеленой сделки в учреждениях ЕС, включая другие департаменты Комиссии — это, похоже, Комиссия признала на прошлой неделе.

На международном уровне источники финансирования «иссякают» после того, как президент США Дональд Трамп решил заморозить программу USAID по внешнему развитию стоимостью 27 миллиардов долларов в год.

Депутат Европарламента от Зеленых Даниэль Фройнд сказал Politico, что опасается, что отчет ECA может быть использован некоторыми политическими силами и усилить «дальнейшие атаки на НПО».

«Когда вы читаете заголовок… может сложиться впечатление, что в этом виноваты НПО… тогда как это общая проблема бенефициаров финансирования ЕС», — сказал Фройнд.

Автор: Наталя Мамченко

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