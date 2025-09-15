В рамках реалізації угоди зі США про надра представники США відвідали родовище, де видобувають титанові руди — фото

В Мінекономіки повідомили про візит партнерів зі США на Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище, де видобувають титанові руди в рамках реалізації угоди про копалини.

Джерело фото: Олексій Соболев / Facebook

Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що представники США відвідали майданчики в Україні, де видобувають титанові руди. Це відбувається в рамках реалізації підписаної зі США угоди про корисні копалини.

«Перший візит із американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні.

Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки» – зазначив Соболев.

Він додав, що Україна один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості і «користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки».

Також під час поїздки міністр обговорив з головою Кіровоградської ОВА та представниками місцевої влади важливі питання у сфері надрокористування, водних ресурсів, лісів і природних територій.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

Згодом Кабмін затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив 60 ділянок надр для проведення аукціонів та 26 — для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

Автор: Наталя Мамченко

