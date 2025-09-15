Практика судів
В рамках реалізації угоди зі США про надра представники США відвідали родовище, де видобувають титанові руди — фото

15:10, 15 вересня 2025
В Мінекономіки повідомили про візит партнерів зі США на Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище, де видобувають титанові руди в рамках реалізації угоди про копалини.
В рамках реалізації угоди зі США про надра представники США відвідали родовище, де видобувають титанові руди — фото
Джерело фото: Олексій Соболев / Facebook
Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що представники США відвідали майданчики в Україні, де видобувають титанові руди. Це відбувається в рамках реалізації підписаної зі США угоди про корисні копалини.

«Перший візит із американськими партнерами на об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні.

Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки» – зазначив Соболев.

Він додав, що Україна один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості і «користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки».

Також під час поїздки міністр обговорив з головою Кіровоградської ОВА та представниками місцевої влади важливі питання у сфері надрокористування, водних ресурсів, лісів і природних територій.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. 

Згодом Кабмін затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив 60 ділянок надр для проведення аукціонів та 26 — для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

Автор: Наталя Мамченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

