В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

15:10, 15 сентября 2025
В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.
Источник фото: Алексей Соболев / Facebook
Министр экономики Алексей Соболев сообщил, что представители США посетили площадки в Украине, где добывают титановые руды. Это происходит в рамках реализации подписанного с США соглашения о полезных ископаемых.

«Первый визит с американскими партнерами на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградщину, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе.

Осмотрели Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда. Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только», – отметил Соболев.

Он добавил, что Украина один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности и «пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки».

Также во время поездки министр обсудил с главой Кировоградской ОВА и представителями местных властей важные вопросы в сфере недропользования, водных ресурсов, лесов и природных территорий.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, которое Украина и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

Впоследствии Кабмин утвердил перечень критических и стратегических минералов, а также определил 60 участков недр для проведения аукционов и 26 – для конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.

Источник фото: Алексей Соболев / Facebook

Автор: Наталя Мамченко

США Украина

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

