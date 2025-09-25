Практика судів
Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

17:32, 25 вересня 2025
ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.
Вища кваліфікаційна комісія суддів за участі керівників органів та установ системи правосуддя, представників  деяких громадських організацій, а також міжнародних партнерів провела обговорення проекту Положення про регулярне оцінювання судді.

Проект Положення розроблявся ВККС. Нагадаємо, він передбачає, що регулярне оцінювання судді будуть проводити за «методом 360 градусів», що означає отримання оцінок від чотирьох категорій суб’єктів:

  • викладачі (тренери) Національної школи суддів – оцінюють за результатами тренінгів
  • інші судді з суду, де працює суддя – проводять оцінювання шляхом анкетування
  • сам суддя – заповнює анкету самооцінки
  • громадські об’єднання – здійснюють оцінювання роботи судді у відкритих судових засіданнях.

Процедура передбачає використання анкет, у яких оцінюються показники за шкалою від 0 до 5 балів, де 0 – неможливо оцінити, а 5 – дуже високий рівень.

Розроблений ВККС документ передбачає, що громадські об’єднання будуть приходити на обрані ними судові засідання та оцінювати різні якості обраних ними суддів – від зовнішнього вигляду під час судового засідання до виразності мови, а колеги судді будуть ставити оцінки за емоційну стійкість та рішучість, що б це не означало.

Раду суддів України під час обговорення представляли її голова Богдан Моніч та член Ради, суддя Київського окружного адміністративного суду Олег Головенко. 

Як зазначили у Раді суддів, під час обговорення проекту Положення представники ВККС та зацікавлених сторін «висловили спільну думку», що регулярне оцінювання суддів має бути спрямовано на підвищення кваліфікації судді та визначення його професійних потреб для розвитку і не розглядатиметься як інструмент дисциплінарного впливу або покарання.

Нагадаємо, наразі положення чітко не визначає правові наслідки такого виду оцінювання для судді, як і саму мету.

Як зазначив Богдан Моніч, всі зауваження, що виникли в процесі обговорення, будуть детально проаналізовані на найближчому засіданні Ради суддів й знайдуть своє відображення у рішенні, що буде надіслане до ВККС.

Заплановано, що порядок регулярного оцінювання суддів буде затверджено ВККС до 30 вересня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

