Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

17:32, 25 сентября 2025
ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей с участием руководителей органов и учреждений системы правосудия, представителей некоторых общественных организаций, а также международных партнеров провела обсуждение проекта Положения о регулярном оценивании судьи.

Проект Положения разрабатывался ВККС. Напомним, он предусматривает, что регулярное оценивание судьи будет проводиться по «методу 360 градусов», что означает получение оценок от четырех категорий субъектов:

  • преподаватели (тренеры) Национальной школы судей – оценивают по результатам тренингов;
  • другие судьи из суда, где работает судья – проводят оценивание путем анкетирования;
  • сам судья – заполняет анкету самооценки;
  • общественные объединения – осуществляют оценивание работы судьи в открытых судебных заседаниях.

Процедура предусматривает использование анкет, в которых оцениваются показатели по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 – невозможно оценить, а 5 – очень высокий уровень.

Разработанный ВККС документ предусматривает, что общественные объединения будут приходить на выбранные ими судебные заседания и оценивать различные качества выбранных ими судей – от внешнего вида во время судебного заседания до выразительности речи, а коллеги судьи будут ставить оценки за эмоциональную устойчивость и решительность, что бы это ни значило.

Совет судей Украины во время обсуждения представляли его председатель Богдан Монич и член Совета, судья Киевского окружного административного суда Олег Головенко.

Как отметили в Совете судей, во время обсуждения проекта Положения представители ВККС и заинтересованных сторон «выразили общее мнение», что регулярное оценивание судей должно быть направлено на повышение квалификации судьи и определение его профессиональных потребностей для развития и не будет рассматриваться как инструмент дисциплинарного влияния или наказания.

Напомним, сейчас положение четко не определяет правовые последствия такого вида оценивания для судьи, как и саму цель.

Как отметил Богдан Монич, все замечания, возникшие в процессе обсуждения, будут детально проанализированы на ближайшем заседании Совета судей и найдут свое отражение в решении, которое будет направлено в ВККС.

Запланировано, что порядок регулярного оценивания судей будет утвержден ВККС до 30 сентября 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС Рада судей Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Наказание в виде лишения воинского или специального звания может быть назначено независимо от связи преступления с должностью, – Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно связи наказания в виде лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса с теми полномочиями, которые были использованы во время совершения преступления.

Верховный Суд может изменить позицию относительно допустимости доказательств, полученных обвинением в результате временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве

Коллегия КУС ВС решила отступить от предыдущей позиции о недопустимости доказательств, полученных путем временного доступа к вещам и документам из другого уголовного производства, с которыми они не объединялись и из которых не выделялись.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

В общении с международными партнерами нужно фокусироваться на срочной задаче – покрыть недостающие $18,1 млрд на 2026 год – Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа отметила, что ЕС и странам G7 важно не только принять решение о формате поддержки Украины, но и принять его вовремя, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и выполнением обязательств перед украинцами в I квартале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду