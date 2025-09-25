Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Высшая квалификационная комиссия судей с участием руководителей органов и учреждений системы правосудия, представителей некоторых общественных организаций, а также международных партнеров провела обсуждение проекта Положения о регулярном оценивании судьи.

Проект Положения разрабатывался ВККС. Напомним, он предусматривает, что регулярное оценивание судьи будет проводиться по «методу 360 градусов», что означает получение оценок от четырех категорий субъектов:

преподаватели (тренеры) Национальной школы судей – оценивают по результатам тренингов;

другие судьи из суда, где работает судья – проводят оценивание путем анкетирования;

сам судья – заполняет анкету самооценки;

общественные объединения – осуществляют оценивание работы судьи в открытых судебных заседаниях.

Процедура предусматривает использование анкет, в которых оцениваются показатели по шкале от 0 до 5 баллов, где 0 – невозможно оценить, а 5 – очень высокий уровень.

Разработанный ВККС документ предусматривает, что общественные объединения будут приходить на выбранные ими судебные заседания и оценивать различные качества выбранных ими судей – от внешнего вида во время судебного заседания до выразительности речи, а коллеги судьи будут ставить оценки за эмоциональную устойчивость и решительность, что бы это ни значило.

Совет судей Украины во время обсуждения представляли его председатель Богдан Монич и член Совета, судья Киевского окружного административного суда Олег Головенко.

Как отметили в Совете судей, во время обсуждения проекта Положения представители ВККС и заинтересованных сторон «выразили общее мнение», что регулярное оценивание судей должно быть направлено на повышение квалификации судьи и определение его профессиональных потребностей для развития и не будет рассматриваться как инструмент дисциплинарного влияния или наказания.

Напомним, сейчас положение четко не определяет правовые последствия такого вида оценивания для судьи, как и саму цель.

Как отметил Богдан Монич, все замечания, возникшие в процессе обсуждения, будут детально проанализированы на ближайшем заседании Совета судей и найдут свое отражение в решении, которое будет направлено в ВККС.

Запланировано, что порядок регулярного оценивания судей будет утвержден ВККС до 30 сентября 2025 года.

