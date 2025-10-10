Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорив із президенткою Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард російські обстріли та необхідність використання заморожених активів РФ для захисту від війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляло Politico, в Європейському центральному банку немає єдності стосовно питання російських активів. Раніше спроби взяти під контроль активи, що належать Центральному банку Росії, зустріли протидію з боку ЄЦБ.

Так, видання повідомляло, що Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро. Це завадить ЄС зробити євро по-справжньому глобальною резервною валютою, що розширило б економічний вплив Європи та допомогло б знизити вартість інвестицій для її урядів і компаній.

В той же час член ради директорів Європейського центрального банку з Литви Гедимінас Шімкус вважає, що Європа не повинна відкидати вилучення заморожених російських активів, щоб допомогти Україні продовжувати боротьбу. На його думку, «перемога російської агресії може підірвати довіру до євро такою ж мірою, якщо не більшою, ніж репутаційна шкода від вилучення грошей Кремля».

Як зазначив Зеленський, він поінформував Крістін Лагард про наслідки терористичного удару цієї ночі.

«Зараз у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя.

Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії.

Домовилися, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами», зазначив Президент.

